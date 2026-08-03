Корфу: греческий остров, влюбляющий с первого взгляда

Самый зеленый греческий остров давно стал одним из любимых направлений для тех, кто хочет не просто провести отпуск на пляже, а ощутить настоящий средиземноморский образ жизни.

Секретами Корфу с читателями WAVE RBC.UA делится директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.

Когда лучше ехать

Туристический сезон на Корфу длится с мая по середину октября. Впрочем, самым комфортным периодом отдыха считается июнь – первая половина сентября.

В настоящее время море прогревается до комфортных +24…+25 °C, а температура воздуха держится в пределах +29…+31 °C. Следует учитывать особенность острова – из-за большого количества растительности влажность здесь выше, чем на многих других греческих курортах.

От бюджетных апартаментов до роскошных вилл

Корфу предлагает варианты размещения практически на любой бюджет. Здесь легко найти как небольшие семейные апартаменты, так и современные пятизвездочные отели, бутик-комплексы и частные виллы с панорамными видами на Ионическое море.

Но, независимо от того, какую гостиницу вы выберете, на Корфу есть главное правило – не проводить весь отпуск у бассейна.

Живописный Корфу (фото: Getty Images)

Корфу – это тот самый остров, где отель является лишь местом для ночевки. Главные впечатления ждут за его пределами. Каждый район, каждый маленький поселок имеет собственный характер, историю и атмосферу. Именно поэтому я всегда рекомендую туристам хотя бы несколько дней посвятить исследованию острова.

Почему Корфу называют самым зеленым островом Греции

В отличие от многих греческих островов с засушливыми ландшафтами, Корфу буквально утопает в зелени. Здесь растет множество оливковых деревьев, кипарисов, а еще невероятной красоты цитрусовые сады и виноградники.

Центральная часть острова – это горы, извилистые серпантины и небольшие аутентичные деревни, где кажется, что время остановилось несколько десятилетий назад.

Именно эти виды делают путешествие на автомобиле одним из лучших способов познакомиться с островом.

Море, ради которого сюда возвращаются

Каждое побережье Корфу свыглядит по-разному. Здесь широкие песчаные пляжи, скрытые бухты, скалистые берега и кристально чистая вода невероятных оттенков бирюзы.

Именно поэтому многие путешественники возвращаются сюда постоянно – каждый раз открывая новые места.

Палеокастрица

Одно из самых известных мест на острове. Здесь расположены живописные бухты, а до некоторых пляжей можно добраться только на лодке.

По легенде, именно у этих берегов Одиссей встретил Навсикаю после своего долгого морского путешествия.

Палеокастрица (фото: Getty Images)

Морская экскурсия на Паксос и Антипаксос

Белые пляжи, прозрачная вода, морские пещеры и гроты – именно так выглядит одна из самых красивых морских прогулок в Ионическом море.

Пакос (фото: Getty Images)

Отдельное удовольствие – прогуляться по уютному городку на острове Паксос, где время как бы замедляется.

Агиос Гордиос

Большой песчаный пляж, зажатый между двумя горами.

Это место славится невероятно красивыми закатами, длинной береговой линией и спокойной атмосферой.

Агиос Гордиос (фото: Wikipedia.org)

Кассиопи

Курорт, с которого открываются панорамные виды на горы Албании.

Кассиопи известен своими бирюзовыми бухтами, живописной набережной. Именно здесь расположены роскошные виллы богатейших людей мира.

Отсюда удобно отправляться на однодневные экскурсии в албанские курорты Саранда и Ксамиль.

Канал любви (Canal d'Amour)

Одно из самых романтичных мест острова. По местной легенде, если влюбленные поцелуются здесь, их любовь продлится всю жизнь.

Даже если не верить легендам, одно можно сказать наверняка: после этого места очень легко влюбиться в Корфу.

Керкира – город, где встречаются разные эпохи

Столица острова встречает гостей сразу после прилета. Старый город Керкиры входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь венецианские крепости, узкие средневековые улочки, французские аркады и британские архитектурные элементы создают особую атмосферу.

Лучше приезжать сюда вечером – когда жара спадает, а город становится особенно уютным.

Святитель Спиридон – главный покровитель острова

Одно из самых почитаемых мест на Корфу – храм святого Спиридона Тримифунтского.

Здесь хранятся его мощи, а сам святитель считается покровителем острова. Не случайно многие местные мужчины носят имя Спиридон.

Существует интересная традиция: несколько раз в год святому меняют ботинки. Местные верят, что они изнашиваются, потому что Спиридон продолжает путешествовать по острову и помогать людям.

Что попробовать на Корфу

Корфу имеет свою гастрономическую идентичность, сформированную под влиянием греческой, итальянской и венецианской кухонь. Здесь нужно не только наслаждаться морем, но и открывать новые вкусы.

Обязательно попробуйте пастицада – традиционное блюдо из тушеного мяса (часто петуха или говядины) в пряном томатном соусе с пастой. Еще одна локальная классика – софрито, нежная говядина в белом винном соусе с чесноком.

Пастицада (фото: Getty Images)

Любителям морепродуктов понравятся свежие кальмары, осьминоги и рыба, которые подают прямо с гриля с оливковым маслом и лимоном.

Не забудьте отведать местные сыры, оливки и традиционные закуски – мезе. А на десерт следует выбрать кумкватовые сладости – именно этот фрукт является гастрономической визитной карточкой острова.

И, конечно, ни один ужин не обходится без бокала местного вина или освежающего узо.

Где лучше отдыхать молодежи

Любителям активной ночной жизни стоит обратить внимание на курорты Кавос и Ипсос.

Особенно оживленно здесь в июле и августе, когда приезжает много туристов из Италии. Именно в это время курорты превращаются в центр вечеринок, музыки и развлечений до рассвета.

Самое ценное, что есть на Корфу

Пляжи, море и природа легко влюбляют в себя. Но подлинным сокровищем острова многие путешественники называют его жителей.

Жителей Корфу другие греки в шутку называют слишком медленными и даже ленивыми. Но именно здесь начинаешь понимать, что они просто умеют жить без лишней спешки. Корфу учит замедляться, наслаждаться моментом и ценить простые вещи.

Корфу сложно описать только как пляжный курорт. Это остров с собственными легендами, многовековой историей, увлекательными видами и особой атмосферой. Здесь каждый поселок имеет свою историю, каждая бухта – свой характер, а каждое путешествие оставляет ощущение, что в следующий раз обязательно нужно вернуться, чтобы увидеть еще больше.