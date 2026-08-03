Корфу: грецький острів, який закохує з першого погляду

Найзеленіший грецький острів давно став одним із улюблених напрямків для тих, хто хоче не просто провести відпустку на пляжі, а відчути справжній середземноморський стиль життя.

Секретами Корфу з читачами WAVE RBC.UA ділиться директорка туристичної агенції “Полечу, куди хочу!” Наталія Якименко.

Коли найкраще їхати

Туристичний сезон на Корфу триває з травня до середини жовтня. Втім, найкомфортнішим періодом для відпочинку вважається червень – перша половина вересня.

У цей час море прогрівається до комфортних +24…+25 °C, а температура повітря тримається в межах +29…+31 °C. Варто враховувати особливість острова – через велику кількість рослинності вологість тут вища, ніж на багатьох інших грецьких курортах.

Від бюджетних апартаментів до розкішних вілл

Корфу пропонує варіанти розміщення практично на будь-який бюджет. Тут легко знайти як невеликі сімейні апартаменти, так і сучасні п’ятизіркові готелі, бутик-комплекси та приватні вілли з панорамними видами на Іонічне море.

Але, незалежно від того, який готель ви оберете, на Корфу є головне правило – не проводити всю відпустку біля басейну.

Мальовничий Корфу (фото: Getty Images)

Корфу – це саме той острів, де готель є лише місцем для ночівлі. Найбільші враження чекають за його межами. Кожен район, кожне маленьке селище має власний характер, історію та атмосферу. Саме тому я завжди рекомендую туристам хоча б кілька днів присвятити подорожам островом.

Чому Корфу називають найзеленішим островом Греції

На відміну від багатьох грецьких островів із посушливими ландшафтами, Корфу буквально потопає у зелені. Тут росте безліч оливкових дерев, кипарисів, а ще неймовірної краси цитрусові сади та виноградники.

Центральна частина острова – це гори, звивисті серпантини та невеликі автентичні села, де здається, що час зупинився кілька десятиліть тому.

Саме ці краєвиди роблять подорож автомобілем одним із найкращих способів познайомитися з Корфу.

Море, заради якого сюди повертаються

Кожне узбережжя Корфу виглядає по-різному. Тут є широкі піщані пляжі, приховані бухти, скелясті береги та кришталево чиста вода неймовірних відтінків бірюзи.

Саме тому багато мандрівників повертаються сюди не один раз – щоразу відкриваючи нові місця.

Палеокастриця

Одне з найвідоміших місць на острові. Тут розташовані мальовничі бухти, а до деяких пляжів можна дістатися лише човном.

За легендою, саме біля цих берегів Одісей зустрів Навсікаю після своєї довгої морської подорожі.

Палеокастриця (фото: Getty Images)

Морська екскурсія на Паксос та Антіпаксос

Білі пляжі, прозора вода, морські печери та гроти — саме так виглядає одна з найкрасивіших морських прогулянок в Іонічному морі.

Пакос (фото: Getty Images)

Окреме задоволення — прогулятися затишним містечком на острові Паксос, де час ніби сповільнюється.

Агіос Гордіос

Великий піщаний пляж, затиснутий між двома горами.

Це місце славиться неймовірно красивими заходами сонця, довгою береговою лінією та спокійною атмосферою.

Агіос Гордіос (фото: Wikipedia.org)

Касіопі

Курорт, з якого відкриваються панорамні краєвиди на гори Албанії.

Касіопі відомий своїми бірюзовими бухтами, мальовничою набережною. Саме тут розташовані розкішні вілли найбагатших людей світу.

Звідси зручно вирушати на одноденні екскурсії до албанських курортів Саранда та Ксаміль.

Канал кохання (Canal d’Amour)

Одне з найромантичніших місць острова Корфу. За місцевою легендою, якщо закохані поцілуються тут, їхнє кохання триватиме все життя.

Навіть якщо не вірити легендам, одне можна сказати напевно — після цього місця дуже легко закохатися у сам Корфу.

Керкіра – місто, де зустрічаються різні епохи

Столиця острова зустрічає гостей одразу після прильоту. Старе місто Керкіри входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Тут венеціанські фортеці, вузькі середньовічні вулички, французькі аркади та британські архітектурні елементи створюють абсолютно особливу атмосферу.

Найкраще приїжджати сюди ввечері – коли спека спадає, а місто стає особливо затишним.

Святитель Спиридон – головний покровитель острова

Одне з найшанованіших місць на Корфу – храм святого Спиридона Триміфунтського.

Тут зберігаються його мощі, а сам святитель вважається покровителем острова. Не випадково багато місцевих чоловіків носять ім’я Спиридон.

Існує цікава традиція: кілька разів на рік святому змінюють черевики. Місцеві вірять, що вони зношуються тому, що Спиридон продовжує мандрувати островом і допомагати людям.

Що скуштувати на Корфу

Корфу має власну гастрономічну ідентичність, сформовану під впливом грецької, італійської та венеціанської кухонь. Тут варто не лише насолоджуватися морем, а й відкривати нові смаки.

Обов’язково спробуйте пастіцада – традиційну страву з тушкованого м’яса (часто півня або яловичини) у пряному томатному соусі з пастою. Ще одна локальна класика – софріто, ніжна яловичина в білому винному соусі з часником.

Пастіцада (фото: Getty Images)

Любителям морепродуктів сподобаються свіжі кальмари, восьминоги та риба, які подають просто з гриля з оливковою олією та лимоном.

Не забудьте скуштувати місцеві сири, оливки та традиційні закуски – мезе. А на десерт варто обрати кумкватові солодощі – саме цей фрукт є гастрономічною візитівкою острова.

І, звісно, жодна вечеря не обходиться без келиха місцевого вина або освіжаючого узо.

Де найкраще відпочивати молоді

Любителям активного нічного життя варто звернути увагу на курорти Кавос та Іпсос.

Особливо жваво тут у липні та серпні, коли приїжджає багато туристів з Італії. Саме в цей час курорти перетворюються на центр вечірок, музики та розваг до світанку.

Найцінніше, що є на Корфу

Пляжі, море та природа легко закохують у себе. Але справжнім скарбом острова багато мандрівників називають його жителів.

Жителів Корфу інші греки жартома називають надто повільними та навіть ледачими. Але саме тут починаєш розуміти, що вони просто вміють жити без зайвого поспіху. Корфу навчає сповільнюватися, насолоджуватися моментом і цінувати прості речі.

Корфу складно описати лише як пляжний курорт. Це острів із власними легендами, багатовіковою історією, захопливими краєвидами та особливою атмосферою. Тут кожне селище має власне обличчя, кожна бухта — свій характер, а кожна подорож залишає відчуття, що наступного разу неодмінно потрібно повернутися, щоб побачити ще більше.