Киевское метро попало в рейтинг лучших в мире: какое место заняла подземка

Лондон

Первое место досталось Лондону - городу, где история метрополитена началась еще в январе 1863 года. Тогда поезда работали на паровой тяге.

Сейчас лондонская подземка насчитывает 11 линий и 272 станции, а общая протяженность сети составляет около 400 км. Метро обслуживает не только столицу Великобритании, но и соединяет ее с населенными пунктами за пределами города.

Лондонский метрополитен (фото: wikipedia)

Пекин

Метрополитен был открыт 1 октября 1969 года, а ныне он является одной из крупнейших систем городского транспорта в мире по протяженности и пассажиропотоку.

Сеть охватывает 27 линий и около 490 станций, а ее протяженность превышает 900 км. Часть линий полностью автоматизирована, поэтому поезда могут двигаться без машинистов.

Пекинский метрополитен (фото: wikipedia)

Пекинский метрополитен (фото: wikipedia)

Копенгаген

На третьем месте оказался Копенгаген. Его метро начало работу в 2002 году и отличается автоматизированным движением поездов. Благодаря этому система работает круглосуточно, без выходных.

Метрополитен также интегрирован в другую транспортную инфраструктуру датской столицы, что облегчает пересадку на автобусы и пригородные поезда и сочетание поездок с велосипедными маршрутами.

Копенгагенский метрополитен (фото: wikipedia)

Копенгагенский метрополитен (фото: wikipedia)

Париж

Четвертую строчку занял Париж - одна из старейших и самых известных систем метрополитена в мире. Подземка открылась в июле 1900 года в канун Всемирной выставки.

Ее особенностью стали не только разветвленная сеть, но и архитектура станций. В частности, входы украшают знаменитые конструкции в стиле ар-нуво, созданные по проектам Гектора Гимара.

Однако в парижском метро до сих пор можно встретить старые вагоны, в которых пассажиры открывают двери вручную, хотя город постепенно внедряет автоматизированные линии.

Парижский метрополитен (фото: wikipedia)

Парижский метрополитен (фото: wikipedia)

Токио

Транспортная система японской столицы объединяет две сети метрополитена - Tokyo Metro и Toei Subway - с разветвленным железнодорожным сообщением.

Для удобства пассажиров станции имеют нумерацию и цветную маркировку линий, а навигационные указатели доступны на нескольких языках. Поезда отличаются высокой частотой движения и соблюдением расписания.

Токийский метрополитен (фото: wikipedia)

В первую десятку рейтинга также вошли метрополитены Сеула, Нью-Йорка, Мехико, Сингапура и Берлина.

Киев

Киевская подземка оказалась на 14-й позиции между метро Шанхая и чикагской системой "L". Ниже в рейтинге расположились метрополитены Дели, Гонконга и Будапешта.

Особое внимание в рейтинге привлекает киевский метрополитен, сочетающий транспортную функцию с архитектурным наследием города. Первые пассажиры воспользовались им 6 ноября 1960, когда открыли первый участок Святошинско-Броварской линии с пятью станциями.

Киевский метрополитен (фото: wikipedia)

С этого времени подземка стала неотъемлемой частью транспортной системы столицы.

Киевское метро известно глубоким залеганием отдельных станций. В частности, "Арсенальная" расположена примерно на глубине 105,5 метра и считается самой глубокой станцией метро в мире.

Киевский метрополитен (фото: wikipedia)

Станции также отличаются архитектурным оформлением: от монументальных интерьеров с мрамором и мозаиками до более современных минималистических пространств.

Киевский метрополитен (фото: wikipedia)

После начала полномасштабного вторжения России метро приобрело еще одно важное значение - стало местом укрытия во время воздушных тревог.

Подземные станции принимали людей в первые дни вторжения и продолжают использоваться для защиты населения во время российских атак. Это делает Киевскую подземку не только транспортной артерией, но и важной частью городской инфраструктуры в условиях войны.

Киевское метро во время российских обстрелов (фото: kyivcity.gov.ua)

Киевское метро во время российских обстрелов (фото: kyivcity.gov.ua)