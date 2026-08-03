В Италии засудили мужчину, который построил поддельный античный театр

Издавал новостройку за исторический памятник

69-летний Франко, также называвший себя "фон Розенфранц", из города Виченца на северо-востоке Италии в течение около 20 лет убеждал людей, что он открыл уникальную археологическую достопримечательность - Berico Maritime Amphitheatre.

Мужчина утверждал, что сооружение якобы обнаружили после сдвига грунта в 2005 году. За вход к памятке он брал с туристов по 40 евро.

Малоссо рассказывал посетителям, что это один из "древнейших и крупнейших амфитеатров в мире", датируемый 393 годом нашей эры. Также он заявлял, что там бывал Юлий Цезарь, Клеопатра и даже Джульетта Капулетти - вымышленная героиня пъесы "Ромео и Джульетта".

Когда выяснили правду

Правда раскрылась в 2016 году после жалобы местных властей. К проверке были привлечены археологи и военная полиция Италии. В конце концов расследование доказало фальшивость объекта и отсутствие каких-либо разрешений на градостроительную деятельность.

Чтобы создать впечатление древнего памятника, Франко на холмах Аркуньяно построил полукруглый комплекс. Он использовал современные строительные материалы - искусственно состаренные каменные блоки, цементные колонны, гипсовые скульптуры и обустроил пруд.

Как выглядит фейковый античный театр (фото: facebook.com AnfiteatroMarittimoBerico)

Чем закончилось дело

Судебные разбирательства этого дела продолжались почти 10 лет. Еще в 2019 году суд признал Малоссо виновным в незаконном строительстве, подделке произведений искусства и создании сооружений без необходимых разрешений.

Мужчину приговорили к 2 годам и 4 месяцам заключения, назначили штраф в 3 тысячи евро, а также обязали демонтировать самовольно возведенный комплекс и вернуть холму его первоначальный вид.

Однако все это время адвокаты мошенника пытались оспорить решение и подавали апелляции. Точку в деле поставили в июле 2026 года, когда суд отклонил последнее ходатайство о замене реального срока на общественные работы.