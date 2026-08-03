В Італії засудили чоловіка, який побудував підробний античний театр

Видавав новобудову за історичну пам'ятку

69-річний Франко, який також називав себе "фон Розенфранц", із міста Віченца на північному сході Італії протягом близько 20 років переконував людей, що він відкрив унікальну археологічну пам'ятку - Berico Maritime Amphitheatre.

Чоловік стверджував, що споруду нібито виявили після зсуву ґрунту у 2005 році. За вхід до пам'ятки він брав із туристів по 40 євро.

Малоссо розповідав відвідувачам, що це один із "найдавніших і найбільших амфітеатрів у світі", який датується 393 роком нашої ери. Також він заявляв, що там бував Юлій Цезар, Клеопатра й навіть Джульєтта Капулетті - вигадана героїня п'єси "Ромео і Джульєтта".

Коли з'ясували правду

Правда розкрилася у 2016 році після скарги місцевої влади. До перевірки залучили археологів та військову поліцію Італії. Зрештою розслідування довело фальшивість об'єкту та відсутність -яких дозволів на містобудівну діяльність.

Щоб створити враження стародавньої пам'ятки, Франко на холмах Аркуньяно спорудив напівкруглий комплекс. Він використав сучасні будівельні матеріали - штучно зістарені кам'яні блоки, цементні колони, гіпсові скульптури та облаштував ставок.

Як виглядає фейковий античний театр (фото: facebook.com AnfiteatroMarittimoBerico)

Чим закінчилася справа

Судові розгляди цієї справи тривали майже 10 років. Ще у 2019 році суд визнав Малоссо винним у незаконному будівництві, підробці творів мистецтва та створенні споруд без необхідних дозволів.

Чоловіка засудили до 2 років і 4 місяців ув'язнення, призначили штраф у 3 тисячі євро, а також зобов'язали демонтувати самовільно зведений комплекс і повернути пагорбу його первісний вигляд.

Однак увесь цей час адвокати шахрая намагалися оскаржити рішення та подавали апеляції. Крапку у справі поставили лише в липні 2026 року, кол суд відхилив останнє клопотання про заміну реального терміну на громадські роботи.