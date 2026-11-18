Что известно о книге

Книга была опубликована 12 ноября 2026 года. Она стала посмертной данью памяти фотографу, погибшему во время работы в Украине в результате атаки российского беспилотника 3 октября 2025 года. Ему было 37 лет.

Как сообщает французское издание Le Monde, подборку для книги создали партнерша фотографа Аида Беллулид вместе с его коллегами Филемоном Барбье и Адриеном Утье.

Они отобрали 78 кадров из примерно 40 тысяч фотографий, сделанных Антони во время репортажей на Донбассе. В то же время, учли и личный выбор фотографа: перед гибелью он самостоятельно определил около 200 снимков, которые хотел включить в будущее издание.

"Солнце Украины восходит на Донбассе" (фото: lemonde.fr)

Фотографии разместили в хронологическом порядке. Они воспроизводят изменения, которые переживал регион с начала российского вторжения, в том числе наступление российской армии, уничтожение населенных пунктов и попытки гражданских жителей сохранить привычную жизнь, несмотря на постоянную опасность.

Какие города фотографировал Лалликан

Среди городов, которые фотографировал Лалликан - Бахмут, Лисичанск, Торецк, Часов Яр, Дружковка и Покровск. Часть этих населенных пунктов в настоящее время разрушена, оккупирована или почти недоступна.

Особенное место в издании занимают истории обычных людей. На фотографиях можно увидеть жителя, пытающегося потушить пожар в собственном доме после российского обстрела, детей, продолжающих учиться дистанционно, и людей, встречающих Рождество в укрытии во время приближения российских войск.

Книга вышла на французском, английском и украинском языках. Издание насчитывает 160 страниц, его стоимость составляет 38 евро.

Антони Лалликан не раз приезжал в Украину после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Он сотрудничал с Le Monde и сосредотачивался на документировании войны, в частности, ее влиянии на гражданское население. В 2024 году фотограф получил премию Виктора Гюго за документальную фотографию.