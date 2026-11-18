Що відомо про книгу

Книгу опублікували 12 листопада 2026 року. Вона стала посмертною даниною пам’яті фотографу, який загинув під час роботи в Україні внаслідок атаки російського безпілотника 3 жовтня 2025 року. Йому було 37 років.

Як повідомляє французьке видання Le Monde, добірку для книги створили партнерка фотографа Аїда Беллулід разом із його колегами Філемоном Барб'є та Адрієном Вотьє.

Вони відібрали 78 кадрів із приблизно 40 тисяч фотографій, зроблених Антоні під час репортажів на Донбасі. Водночас врахували й особистий вибір фотографа: перед загибеллю він самостійно визначив близько 200 знімків, які хотів включити до майбутнього видання.

"Сонце України сходить на Донбасі" (фото: lemonde.fr)

Фотографії розташували в хронологічному порядку. Вони відтворюють зміни, які переживав регіон від початку російського вторгнення, зокрема наступ російської армії, знищення населених пунктів і спроби цивільних мешканців зберегти звичне життя попри постійну небезпеку.

Які міста фотографував Лаллікан

Серед міст, які фотографував Лаллікан - Бахмут, Лисичанськ, Торецьк, Часів Яр, Дружківка та Покровськ. Частина цих населених пунктів нині зруйнована, окупована або стала майже недоступною.

Особливе місце у виданні займають історії звичайних людей. На світлинах можна побачити мешканця, який намагається загасити пожежу у власному будинку після російського обстрілу, дітей, які продовжують навчатися дистанційно, та людей, які зустрічають Різдво в укритті під час наближення російських військ.

Книга вийшла французькою, англійською та українською мовами. Видання налічує 160 сторінок, його вартість становить 38 євро.

Антоні Лаллікан неодноразово приїжджав в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Він співпрацював із Le Monde та зосереджувався на документуванні війни, зокрема її впливу на цивільне населення. У 2024 році фотограф отримав премію Віктора Гюго за документальну фотографію.