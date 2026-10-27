В Дубае создали золотые серьги весом 16,5 кг, которые установили два мировых рекорда

Кто создал украшение

Украшение создала ювелирная компания Joyalukkas Jewellery. Общий вес золота в серьгах составляет 16,514 кг. Их длина достигает 1,215 метра, а диаметр - 68,2 сантиметра.

Рекорд тяжелейшей пары золотых сережек официально зафиксировали 12 октября 2026 года, а широкой публике изделие представили 24 октября.

Пара золотых серьг Mayura Sahasra (фото: gulfnews.com)

Название Mayura Sahasra переводится как "Тысяча павлинов". Дизайн украшения вдохновлен образом этой птицы, которая в индийской культуре ассоциируется с красотой и грацией.

Мастера соединили мотивы павлиньих перьев с традиционной формой джумка - колокольчатых сережек, распространенных в индийских ювелирных традициях.

Сколько времени создавали украшение

Над созданием украшения в течение нескольких месяцев работали 55 мастеров. В общем они потратили 5840 часов на изготовление и проработку сложных декоративных элементов.

Презентация прошла в ювелирном пространстве Jewel of Joy by Joyalukkas в районе Dubai Gold District. Сережки останутся там на постоянной экспозиции, так что их смогут увидеть как жители города, так и туристы.

Золотые серьги Mayura Sahasra (фото: joyalukkas.com)

Пара золотых серьг Mayura Sahasra (фото: gulfnews.com)

По словам представителей компании, эта работа призвана продемонстрировать мастерство индийских ювелиров и отдать почет Дубаю, который известен как один из ведущих мировых центров торговли золотом. Украшение задумано как выставочный экспонат, а не изделие для продажи.