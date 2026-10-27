У Дубаї створили золоті сережки вагою 16,5 кг, які встановили два світові рекорди

Хто створив прикрасу

Прикрасу створила ювелірна компанія Joyalukkas Jewellery. Загальна вага золота в сережках становить 16,514 кг. Їхня довжина сягає 1,215 метра, а діаметр - 68,2 сантиметра.

Рекорд найважчої пари золотих сережок офіційно зафіксували 12 жовтня 2026 року, а широкій публіці виріб представили 24 жовтня.

Пара золотих сережок Mayura Sahasra (фото: gulfnews.com)

Назва Mayura Sahasra перекладається як "Тисяча павичів". Дизайн прикраси натхненний образом цього птаха, який в індійській культурі асоціюється з красою та грацією.

Майстри поєднали мотиви павичевого пір’я з традиційною формою джумка - дзвоноподібних сережок, поширених в індійських ювелірних традиціях.

Скільки часу створювали прикрасу

Над створенням прикраси протягом кількох місяців працювали 55 майстрів. Загалом вони витратили 5840 годин на виготовлення та опрацювання складних декоративних елементів.

Презентація відбулася в ювелірному просторі Jewel of Joy by Joyalukkas у районі Dubai Gold District. Сережки залишаться там на постійній експозиції, тож їх зможуть побачити як жителі міста, так і туристи.

Золоті сережки Mayura Sahasra (фото: joyalukkas.com)

Пара золотих сережок Mayura Sahasra (фото: gulfnews.com)

За словами представників компанії, ця робота покликана продемонструвати майстерність індійських ювелірів і віддати шану Дубаю, який відомий як один із провідних світових центрів торгівлі золотом. Прикраса задумана як виставковий експонат, а не виріб для продажу.