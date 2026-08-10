Дуа Липа и Каллум Тернер устроили роскошный медовый месяц в Италии: где отдыхали звезды

Каким был медовый месяц Дуа Липы и Каллума Тернера

После роскошной свадьбы в Палермо молодожены решили продлить итальянскую сказку и отправились в путешествие по стране. Их маршрут охватил сразу несколько популярных туристических направлений - от Сицилии и побережья Амальфи до Рима, Неаполя, Матери и Калабрии.

Влюбленных не раз замечали вместе во время отдыха. Фотографии по их путешествию быстро разлетелись соцсетями, а поклонники начали буквально восстанавливать маршрут знаменитостей по многочисленным фото и видео.

Дуа Липа во время медового месяца (фото: instagram.com/trattoriadadanilo)

Где отдыхали Дуа Липы и Каллум Тернер

Амальфитанское побережье

Одной из самых ярких остановок пара стало побережье Амальфи. Певицу заметили в Позитано, в частности, в Villa TreVille Beach Club. Частный пляжный клуб расположен в живописной части города и известен своими видами на Средиземное море.

Именно кадры с побережья Амальфи стали одними из самых популярных фото из медового месяца пара.



Роскошный отель в Таормине

Еще одной важной остановкой стала Таормина на Сицилии. Здесь супруги остановились в San Domenico Palace - исторической гостинице, которую поклонники сериала "Белый лотос" хорошо знают по второму сезону проекта.



Романтический Рим

Во время поездки молодожены также посетили столицу Италии. В Риме они побывали у знаменитого фонтана Треви.

Затем они поужинали в ресторане Trattoria da Danilo. Фото супругов из заведения собрали более 180 тысяч лайков в Instagram.

Дуа Липа и Каллум Тернер (фото: instagram.com/trattoriadadanilo)

Пара остановилась в роскошном номере люкс Prestige Deluxe Degli Artisti в историческом отеле Hotel Locarno.

Как известно, номер отличается аутентичным интерьером с расписанными вручную фресками на стенах и изысканной старинной мебелью.

Дуа Липа в отеле Locarno (фото: instagram.com/dualipa)

Пицца в Неаполе

Не обошелся медовый месяц и без гастрономической остановки. В Неаполе Липа и Тернер посетили историческую пиццерию Pizzeria Da Concettina ai Tre Santi, расположенную в районе Санита.

Липа и Тернер в Неаполе (фото: instagram.com/concettina3santi)

Порто-Эрколе

Пара также посетила Hotel Il Pellicano в Порто-Эрколе, где смогла насладиться отдыхом у моря. Отель открылся в 1950 году как частная резиденция, а впоследствии стал одним из самых известных курортов Тосканы.

Липа и Тернер (фото: instagram.com/concettina3santi)

Матера и Бернальда

Артиста вместе с любимым также побывала в Матери, где они гуляли по историческому району Сасси, известному по пещерным домам и старинной архитектурой.

Позже их заметили в Бернальде. Там пара гуляла вдоль Corso Umberto и рассматривала винтажные автомобили Porsche.



Тропея в Калабрии

Здесь Дуа Липа и Каллум Тернер ужинали в ресторане Il Convivio, а для проживания выбрали Villa Paola. Отель расположен недалеко от исторического центра и известен панорамными видами на Тирренское море.

Дуа Липа и Каллум Тернер на отдыхе (фото: instagram.com/dualipa)