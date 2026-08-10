Дуа Липа и Каллум Тернер устроили роскошный медовый месяц в Италии: где отдыхали звезды
После свадьбы на Сицилии Дуа Липа и Каллум Тернер отправились в романтическое путешествие по Италии. Звездная пара выбрала не один курорт, а целый маршрут вдоль побережья, останавливаясь в роскошных отелях и посещая интересные заведения.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vanity Fair .
Каким был медовый месяц Дуа Липы и Каллума Тернера
После роскошной свадьбы в Палермо молодожены решили продлить итальянскую сказку и отправились в путешествие по стране. Их маршрут охватил сразу несколько популярных туристических направлений - от Сицилии и побережья Амальфи до Рима, Неаполя, Матери и Калабрии.
Влюбленных не раз замечали вместе во время отдыха. Фотографии по их путешествию быстро разлетелись соцсетями, а поклонники начали буквально восстанавливать маршрут знаменитостей по многочисленным фото и видео.
Где отдыхали Дуа Липы и Каллум Тернер
Амальфитанское побережье
Одной из самых ярких остановок пара стало побережье Амальфи. Певицу заметили в Позитано, в частности, в Villa TreVille Beach Club. Частный пляжный клуб расположен в живописной части города и известен своими видами на Средиземное море.
Именно кадры с побережья Амальфи стали одними из самых популярных фото из медового месяца пара.
Роскошный отель в Таормине
Еще одной важной остановкой стала Таормина на Сицилии. Здесь супруги остановились в San Domenico Palace - исторической гостинице, которую поклонники сериала "Белый лотос" хорошо знают по второму сезону проекта.
Романтический Рим
Во время поездки молодожены также посетили столицу Италии. В Риме они побывали у знаменитого фонтана Треви.
Затем они поужинали в ресторане Trattoria da Danilo. Фото супругов из заведения собрали более 180 тысяч лайков в Instagram.
Пара остановилась в роскошном номере люкс Prestige Deluxe Degli Artisti в историческом отеле Hotel Locarno.
Как известно, номер отличается аутентичным интерьером с расписанными вручную фресками на стенах и изысканной старинной мебелью.
Пицца в Неаполе
Не обошелся медовый месяц и без гастрономической остановки. В Неаполе Липа и Тернер посетили историческую пиццерию Pizzeria Da Concettina ai Tre Santi, расположенную в районе Санита.
Порто-Эрколе
Пара также посетила Hotel Il Pellicano в Порто-Эрколе, где смогла насладиться отдыхом у моря. Отель открылся в 1950 году как частная резиденция, а впоследствии стал одним из самых известных курортов Тосканы.
Матера и Бернальда
Артиста вместе с любимым также побывала в Матери, где они гуляли по историческому району Сасси, известному по пещерным домам и старинной архитектурой.
Позже их заметили в Бернальде. Там пара гуляла вдоль Corso Umberto и рассматривала винтажные автомобили Porsche.
Тропея в Калабрии
Здесь Дуа Липа и Каллум Тернер ужинали в ресторане Il Convivio, а для проживания выбрали Villa Paola. Отель расположен недалеко от исторического центра и известен панорамными видами на Тирренское море.