Дуа Ліпа та Каллум Тернер влаштували розкішний медовий місяць в Італії: де відпочивали зірки
Після весілля на Сицилії Дуа Ліпа та Каллум Тернер вирушили у романтичну подорож Італією. Зіркова пара обрала не один курорт, а цілий маршрут уздовж узбережжя, зупиняючись у розкішних готелях та відвідуючи цікаві заклади.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vanity Fair.
Яким був медовий місяць Дуа Ліпи та Каллума Тернера
Після розкішного весілля в Палермо молодята вирішили продовжити італійську казку та вирушили у подорож країною. Їхній маршрут охопив одразу кілька популярних туристичних напрямків - від Сицилії та узбережжя Амальфі до Рима, Неаполя, Матери й Калабрії.
Закоханих неодноразово помічали разом під час відпочинку. Фотографії з їхньої подорожі швидко розлетілися соцмережами, а шанувальники почали буквально відновлювати маршрут знаменитостей за численними фото та відео.
Де відпочивали Дуа Ліпи та Каллум Тернер
Амальфітанське узбережжя
Однією з найяскравіших зупинок пари стало узбережжя Амальфі. Співачку помітили у Позітано, зокрема у Villa TreVille Beach Club. Приватний пляжний клуб розташований у мальовничій частині міста та відомий своїми краєвидами на Середземне море.
Саме кадри з узбережжя Амальфі стали одними з найпопулярніших фото з медового місяця пари.
Розкішний готель у Таорміні
Ще однією важливою зупинкою стала Таорміна на Сицилії. Тут подружжя зупинилося у San Domenico Palace - історичному готелі, який шанувальники серіалу "Білий лотос" добре знають за другим сезоном проєкту.
Романтичний Рим
Під час подорожі молодята також відвідали столицю Італії. У Римі вони побували біля знаменитого фонтану Треві.
Згодом вони повечеряли в ресторані Trattoria da Danilo. Фото подружжя із закладу зібрало понад 180 тисяч лайків в Instagram.
Зупинилася пара в розкішному номері люкс Prestige Deluxe Degli Artisti в історичному готелі Hotel Locarno.
Як відомо, номер вирізняється автентичним інтер'єром з розписаними вручну фресками на стінах та вишуканими старовинними меблями.
Піца в Неаполі
Не обійшовся медовий місяць і без гастрономічної зупинки. У Неаполі Ліпа та Тернер завітали до історичної піцерії Pizzeria Da Concettina ai Tre Santi, розташованої в районі Саніта.
Порто-Ерколе
Пара також відвідала Hotel Il Pellicano в Порто-Ерколе, де змогла насолодитися відпочинкком біля моря. Готель відкрили у 1950 році як приватну резиденцію, а згодом він став одним із найвідоміших курортів Тоскани.
Матера та Бернальда
Артиста разом з коханим також побувала у Матері, де вони гуляли історичним районом Сассі, знаним за печерними будинками та старовинною архітектурою.
Пізніше їх помітили в Бернальді. Там пара прогулювалася вздовж Corso Umberto та розглядала вінтажні автомобілі Porsche.
Тропея в Калабрії
Тут Дуа Ліпа та Каллум Тернер повечеряли в ресторані Il Convivio, а для проживання обрали Villa Paola. Готель розташований неподалік від історичного центру та відомий панорамними краєвидами на Тірренське море.