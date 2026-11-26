Красные шары и цветы: у резиденции Кейт Миддлтон и принца Уильяма засияла гигантская рождественская елка
У Кенсингтонского дворца, где расположена лондонская резиденция принца Уильяма и принцессы Кейт, установили и зажгли большую рождественскую елку. Дерево украсили красными шарами, декоративными цветами и мерцающими гирляндами.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на учетную запись @historicroyalpalaces в Instagram.
Как украсили елку у дворца
Видео с праздничными приготовлениями опубликовали в Instagram Historic Royal Palaces. В ролике показали установку большого дерева на газоне возле дворца.
"Рождество пришло в Кенсингтонский дворец!" - говорится в подписи к видео.
Для оформления выбрали красные шары и искусственные пуансетные цветы. Между ветвями разместили световые гирлянды, благодаря которым елка мерцает в темноте.
Как напоминает HELLO!, в 2024 году на фотографиях из апартаментов 1А можно было увидеть елку супругов.
Тогда в оформлении объединили красные и белые украшения, банты и снежинки.
Какое Рождество показывают в Кенсингтонском дворце
Праздничный сезон во дворце дополняет программа Victoria's Countryside Christmas, которая проходит с 25 ноября 2026 года по 3 января 2027-го.
Ее посвятили Рождество, которое юная Виктория провела с семьей в Клермонт-Гаусе в графстве Суррей 190 лет назад.
Посетителям предлагается увидеть декорации с заснеженными пейзажами, цветочные композиции и елки с особыми украшениями.
Рядом разместили подарки, стилизованные в ту эпоху, а для праздничного фото обустроили садовую беседку.
По информации Historic Royal Palaces, посещение программы включено в стоимость билета в Кенсингтонский дворец.
Как украсили другие королевские резиденции
В Виндзорском замке рождественский сезон начался 26 ноября. Центральным элементом оформления стала пихта Нордмана высотой около шести метров в зале Святого Георгия.
По данным Royal Collection Trust, дерево вырастили в Большом Виндзорском парке. Его украсили тысячами огоньков и зелеными и золотистыми украшениями.
В Голирудском дворце в Эдинбурге установили световые фигуры оленей и оленей в натуральную величину. Праздничная подсветка также украсила фасад, ворота и фонтан перед дворцом.
Рождественское оформление обеих резиденций можно увидеть до 4 января 2027 в дни их работы. Его обзор включен в стандартный входной билет.