Як прикрасили ялинку біля палацу

Відео зі святковими приготуваннями опублікували в Instagram Historic Royal Palaces. У ролику показали встановлення великого дерева на газоні біля палацу.

"Різдво прийшло до Кенсінгтонського палацу!" - йдеться в підписі до відео.

Для оформлення обрали червоні кулі та штучні квіти пуансетії. Поміж гілками розмістили світлові гірлянди, завдяки яким ялинка мерехтить у темряві.

Як нагадує HELLO!, 2024 року на фотографіях з апартаментів 1А також можна було побачити ялинку подружжя.

Тоді в оформленні поєднали червоні та білі прикраси, банти й сніжинки.

Яке Різдво показують у Кенсінгтонському палаці

Святковий сезон у палаці доповнює програма Victoria’s Countryside Christmas, яка триває з 25 листопада 2026 року до 3 січня 2027-го.

Її присвятили Різдву, яке юна Вікторія провела з родиною в Клермонт-гаусі у графстві Суррей 190 років тому.

Відвідувачам пропонують побачити декорації із засніженими пейзажами, квіткові композиції та ялинки з особливими прикрасами.

Поруч розмістили подарунки, стилізовані під ту епоху, а для святкового фото облаштували садову альтанку.

За інформацією Historic Royal Palaces, відвідування програми включене у вартість квитка до Кенсінгтонського палацу.

Як прикрасили інші королівські резиденції

У Віндзорському замку різдвяний сезон розпочався 26 листопада. Центральним елементом оформлення стала ялиця Нордмана заввишки близько шести метрів у залі Святого Георгія.

За даними Royal Collection Trust, дерево виростили у Великому Віндзорському парку. Його прикрасили тисячами вогників та зеленими й золотистими оздобами.

У Голірудському палаці в Единбурзі встановили світлові фігури оленів та оленят у натуральну величину. Святкове підсвічування також прикрасило фасад, ворота й фонтан перед палацом.

Різдвяне оформлення обох резиденцій можна побачити до 4 січня 2027 року в дні їхньої роботи. Його огляд включений до стандартного вхідного квитка.