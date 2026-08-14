Голубое сияние ночью: на побережье Одессы зафиксировали редкое зрелище

Почему море светится ночью

В соцсетях явление уже назвали морем, которое якобы "засветилось фосфором". Однако подобное свечение у берегов Одессы имеет другое научное объяснение.

По внешним признакам оно похоже на биолюминесценцию - свечение, которое создают живые морские организмы.

В то же время, отдельного вывода ученых именно о свечении, зафиксированном 14 августа 2026 года, пока нет.

Ранее морской биолог Сергей Хуторный объяснял, что в конце лета и начале осени возле Одессы вода может светиться яркими вспышками в зоне прибоя или зеленовато-голубыми разводами во время движения воды.

Что произошло с морем у Одессы (фото: t.me/xydessa_events)

Одной из причин является массовое сезонное развитие одноклеточного организма - ночесвета Noctiluca miliaris .

Именно поэтому сияние особенно заметно ночью и при движении волн, людей в воде или плавсредствах.

Часто ли такое бывает в Одессе

Для Черного моря это не уникальное явление. По словам ученого, подобная биолюминесценция наблюдается сезонно, в частности, в конце лета.

В разные годы причиной яркого свечения могут быть разные виды микроорганизмов, способных к биолюминесценции.

Так что фраза о "фосфорном море" скорее красивое народное объяснение.

На самом деле ночное сияние Черного моря может являться результатом работы миллионов крошечных живых организмов, которые превращают обычную волну в зрелищную голубую подсветку.

Что произошло с морем возле Одессы (фото: t.me/xydessa_events)