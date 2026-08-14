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Путешествия 14 августа 2026, 13:00

Голубое сияние ночью: на побережье Одессы зафиксировали редкое зрелище

На одесском побережье заметили эффектное природное явление, которое лучше видно после заката
Иванна Пашкевич Иванна Пашкевич Журналист, редактор, репортер Wave RBC.UA
На побережье Одессы ночью засветилось море.
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На побережье Одессы ночью заметили необычное зрелище - морская вода начала светиться голубовато-зелеными оттенками. На темном фоне сияние выглядит так, будто море подсветило изнутри.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на местный Telegram-канал "Афиша Одессы", где утром 14 августа была опубликована кадры ночного побережья Одессы.

Почему море светится ночью

В соцсетях явление уже назвали морем, которое якобы "засветилось фосфором". Однако подобное свечение у берегов Одессы имеет другое научное объяснение.

По внешним признакам оно похоже на биолюминесценцию - свечение, которое создают живые морские организмы.

В то же время, отдельного вывода ученых именно о свечении, зафиксированном 14 августа 2026 года, пока нет.

Ранее морской биолог Сергей Хуторный объяснял, что в конце лета и начале осени возле Одессы вода может светиться яркими вспышками в зоне прибоя или зеленовато-голубыми разводами во время движения воды.

Что произошло с морем у Одессы (фото: t.me/xydessa_events)

Одной из причин является массовое сезонное развитие одноклеточного организма - ночесвета Noctiluca miliaris .

Именно поэтому сияние особенно заметно ночью и при движении волн, людей в воде или плавсредствах.

Часто ли такое бывает в Одессе

Для Черного моря это не уникальное явление. По словам ученого, подобная биолюминесценция наблюдается сезонно, в частности, в конце лета.

В разные годы причиной яркого свечения могут быть разные виды микроорганизмов, способных к биолюминесценции.

Так что фраза о "фосфорном море" скорее красивое народное объяснение.

На самом деле ночное сияние Черного моря может являться результатом работы миллионов крошечных живых организмов, которые превращают обычную волну в зрелищную голубую подсветку.

Что произошло с морем возле Одессы (фото: t.me/xydessa_events)

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