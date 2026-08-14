Блакитне сяйво серед ночі: на узбережжі Одеси зафіксували рідкісне видовище

Чому море світиться вночі

У соцмережах явище вже назвали морем, яке нібито "засвітилося фосфором". Однак подібне світіння біля берегів Одеси має інше наукове пояснення.

За зовнішніми ознаками воно схоже на біолюмінесценцію - світіння, яке створюють живі морські організми.

Водночас окремого висновку науковців саме щодо світіння, зафіксованого 14 серпня 2026 року, наразі немає.

Раніше морський біолог Сергій Хуторний пояснював, що наприкінці літа та на початку осені біля Одеси вода може світитися яскравими спалахами у зоні прибою або зеленувато-блакитними розводами під час руху води.

Що сталося з морем біля Одеси (фото: t.me/xydessa_events)

Однією з причин є масовий сезонний розвиток одноклітинного організму - ночесвітки Noctiluca miliaris.

Саме тому сяйво особливо помітне вночі та під час руху хвиль, людей у воді чи плавзасобів.

Чи часто таке буває в Одесі

Для Чорного моря це не унікальне явище. За словами науковця, подібна біолюмінесценція спостерігається сезонно, зокрема наприкінці літа.

У різні роки причиною яскравого світіння можуть бути різні види мікроорганізмів, здатних до біолюмінесценції.

Тож фраза про "фосфорне море" радше красиве народне пояснення.

Насправді нічне сяйво Чорного моря може бути результатом роботи мільйонів крихітних живих організмів, які перетворюють звичайну хвилю на видовищну блакитну підсвітку.

Що сталося з морем біля Одеси (фото: t.me/xydessa_events​​​​​​​)