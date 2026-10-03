В 30 километрах от фронта: на Хортице открыли Парк Чести в память о погибших

Как создавали Парк Чести

Идея мемориального пространства принадлежит семьям павших военных, ветеранам и общественной организации "Разом.ЮА".

Именно они выбрали место на территории Национального заповедника "Хортица" и начали очищать его от мусора и зарослей.

Основой парка стал мемориальный сад. В нем жители Запорожья и близкие погибших уже высадили более 400 именных деревьев.

Каждое из них посвящено конкретному защитнику или защитнице.

Парк Чести открыли на Хортице в Запорожье (фото: instagram.com/gogolfest_org)

Первые деревья появились здесь в апреле 2025 года. Тогда семьи высадили 88 саженцев в память о павших военных.

Общая площадь будущего парка составляет около пяти гектаров, где со временем планируют высадить до полутора тысяч деревьев.

За мемориальным садом будут ухаживать работники Национального заповедника "Хортица".

Парк Чести открыли на Хортице в Запорожье (фото: instagram.com/gogolfest_org)

Каким стало мемориальное пространство

Центральной частью Парка Чести стал символический круг вокруг водного резервуара под названием "Источник жизни".

Вода, деревья, камни, огонь и свет стали основными образами пространства.

Во время открытия здесь провели художественное действо "Коло памяти", которое объединило историю украинской борьбы, современный военный опыт и честь погибших.

Парк Чести открыли на Хортице в Запорожье (фото: instagram.com/gogolfest_org)

В программе звучали запорожские тулумбасы и музыка Dakh Daughters. Зрителям также представили танцевальный перформанс, видеопроекции и световые инсталляции с образами казацкого времени, современной войны и украинского сопротивления.

Участники церемонии набирали воду из "Источника жизни" и поливали ею деревья, высаженные в честь родных.

Завершилось открытие воспламенением установки церкви и звоном как символом памяти.

Парк Чести открыли на Хортице в Запорожье (фото: instagram.com/gogolfest_org)

"Это место сакральной памяти наших павших Защитников и Защитниц. Место тишины и молчания, место уважения", - отметила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.