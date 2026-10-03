За 30 кілометрів від фронту: на Хортиці відкрили Парк Честі на пам’ять про полеглих

Як створювали Парк Честі

Ідея меморіального простору належить родинам полеглих військових, ветеранам та громадській організації "Разом.ЮА".

Саме вони обрали місце на території Національного заповідника "Хортиця" та почали власноруч очищати його від сміття й заростей.

Основою парку став меморіальний сад. У ньому жителі Запоріжжя та близькі загиблих уже висадили понад 400 іменних дерев.

Кожне з них присвячене конкретному захиснику або захисниці.

Парк Честі відкрили на Хортиці у Запоріжжі (фото: instagram.com/gogolfest_org)

Перші дерева з’явилися тут у квітні 2025 року. Тоді родини висадили 88 саджанців на згадку про полеглих військових.

Загальна площа майбутнього парку становить близько п’яти гектарів, де з часом планують висадити до півтори тисячі дерев.

За меморіальним садом доглядатимуть працівники Національного заповідника "Хортиця".

Парк Честі відкрили на Хортиці у Запоріжжі (фото: instagram.com/gogolfest_org)

Яким став меморіальний простір

Центральною частиною Парку Честі стало символічне коло навколо водного резервуара під назвою "Джерело життя".

Вода, дерева, каміння, вогонь і світло стали основними образами простору.

Під час відкриття тут провели мистецьке дійство "Коло пам’яті", яке поєднало історію української боротьби, сучасний воєнний досвід і вшанування загиблих.

Парк Честі відкрили на Хортиці у Запоріжжі (фото: instagram.com/gogolfest_org)

У програмі звучали запорізькі тулумбаси та музика Dakh Daughters. Глядачам також представили танцювальний перформанс, відеопроєкції та світлові інсталяції з образами козацької доби, сучасної війни й українського спротиву.

Учасники церемонії набирали воду з "Джерела життя" та поливали нею дерева, висаджені на честь рідних.

Завершилося відкриття запаленням інсталяції церкви та дзвоном як символом пам’яті.

Парк Честі відкрили на Хортиці у Запоріжжі (фото: instagram.com/gogolfest_org)

"Це місце сакральної пам’яті наших полеглих Захисників і Захисниць. Місце тиші та мовчання, місце шани", - зазначила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.