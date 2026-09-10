2977 огней памяти: над Нью-Йорком воссоздали башни-близнецы

Как выглядела инсталляция

Дроны стартовали с острова Говернорс. Сначала огни поднимались по спирали, а затем выстроили очертания башен Всемирного торгового центра в натуральную величину.

Световая композиция появилась рядом с лучами мемориальной установки Tribute in Light. Ее сопровождала музыка Филиппа Гласса, Джона Адамса и Макса Рихтера.

Среди произведений "On the Transmigration of Souls", которое Адамс написал в память о жертвах терактов.

К проекту приобщили семьи погибших

Инсталляцию разрабатывали с участием родственников погибших, переживших теракты и спасателей. По замыслу команды, точное количество огней должно было напомнить о каждой отдельной жизни по общей цифре потерь.

Среди участников проекта – пожарный Тим Браун. Он помогал создавать инсталляцию в память о погибших, в том числе трех своих коллег - Криса Блэквелла, Терри Гаттона и Майкла Линча.

"Три из 2977 огней - их", - сказал Браун.

Что произошло 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года террористы группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета в США.

Два из них они направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона.

Четвертый самолет упал в Пенсильвании после того, как пассажиры сопротивлялись угонщикам.

В результате ударов и пожаров обе башни-близнецы обрушились. В общей сложности жертвами терактов стали 2977 человек. 11 сентября 2026 года исполняется 25 лет со дня трагедии.