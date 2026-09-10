2977 вогнів пам’яті: над Нью-Йорком відтворили вежі-близнюки

Як виглядала інсталяція

Дрони стартували з острова Говернорс. Спершу вогні піднімалися спіраллю, а потім вибудували обриси веж Всесвітнього торгового центру в натуральну величину.

Світлова композиція з’явилася поруч із променями меморіальної інсталяції Tribute in Light. Її супроводжувала музика Філіпа Ґласса, Джона Адамса та Макса Ріхтера.

Серед творів "On the Transmigration of Souls", який Адамс написав у пам’ять про жертв терактів.

До проєкту долучили родини загиблих

Інсталяцію розробляли за участю родичів загиблих, людей, які пережили теракти, та рятувальників. За задумом команди, точна кількість вогнів мала нагадати про кожне окреме життя за загальною цифрою втрат.

Серед учасників проєкту - пожежник Тім Браун. Він допомагав створювати інсталяцію на згадку про загиблих, зокрема трьох своїх колег - Кріса Блеквелла, Террі Гаттона та Майкла Лінча.

"Три з 2977 вогнів - їхні", - сказав Браун.ʼ

Що сталося 11 вересня 2001 року

11 вересня 2001 року терористи угруповання "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські літаки у США.

Два з них вони спрямували у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій - у будівлю Пентагону.

Четвертий літак упав у Пенсильванії після того, як пасажири чинили опір викрадачам.

Унаслідок ударів і пожеж обидві вежі-близнюки обвалилися. Загалом жертвами терактів стали 2977 людей. 11 вересня 2026 року минає 25 років від дня трагедії.