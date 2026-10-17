25 комнат и собственный кинозал: как выглядит роскошная вилла Джорджа Клуни в Италии

Ранее дом принадлежал семье производителей кетчупа Heinz
Голливудский актер Джордж Клуни владеет одной из известнейших частных резиденций на озере Комо в Италии. Его Villa Oleandra - историческое имение XVIII века, насчитывающее 25 комнат, имеет собственный бассейн, спортивные площадки и территорию с видом на озеро.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на туристический портал Лальо.
Резиденция расположена в небольшом итальянском поселке Лальо, на западном берегу озера Комо. Она имеет прямой выход к воде и окружена зеленью.
История Villa Oleandra уходит в XVIII век. Упоминания о постройках на ее территории сохранились в кадастровых документах еще с 1720 года.
В XIX веке имение перестроили, придав ему черты неоклассической архитектуры. С годами он неоднократно менял владельцев, пока не оказался в собственности американской семьи Heinz.
В 2002 году Джордж Клуни приобрел виллу примерно за 10 миллионов долларов.
За более чем два десятилетия актер значительно расширил свою итальянскую недвижимость, приобретя соседние здания и обустроив территорию для отдыха.
В настоящее время имение включает в себя 25-комнатную главную резиденцию, открытый бассейн, теннисные корты, тренажерный зал и домашний кинотеатр.
На территории также есть просторный гараж для коллекции винтажных мотоциклов актера.
Особую атмосферу придают ухоженные сады, старинные архитектурные элементы и панорамные виды на озеро Комо.
По оценкам, которые приводит House&Garden, сегодня стоимость недвижимости может превышать 100 миллионов долларов.
Таким образом, за более чем два десятилетия ее ориентировочная цена выросла по меньшей мере в десять раз.
В то же время, эта сумма является оценкой, а не подтвержденной ценой продажи.
Несмотря на периодически появлявшиеся в медиа слухи, вилла остается одним из самых известных мест отдыха Клуни и его семьи.
За годы обитания на озере Комо актер принимал в своем имении немало известных гостей.
Среди них - Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Синди Кроуфорд, Дженнифер Энистон, принц Гарри и Меган Маркл.
Кроме того, вилла имеет особое значение для личной жизни актера. Именно здесь во время ужина с общими друзьями он впервые встретил свою будущую жену, правозащитницу Амаль Аламуддин.
Супруги женились в 2014 году, а в июне 2017-го стали родителями двойни - Эллы и Александра.
Интересно, что популярность Villa Oleandra среди туристов оказалась настолько велика, что местные власти ввели специальные ограничения для защиты приватности жителей.
Теперь посетителям запрещено останавливаться прямо у входа в поместье.
Сама вилла с годами превратилась в одну из самых известных частных резиденций Италии и стала своеобразным символом роскошного отдыха на озере Комо.