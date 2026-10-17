25 кімнат і власний кінозал: як виглядає розкішна вілла Джорджа Клуні в Італії

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на туристичний портал Лальйо .

Голлівудський актор Джордж Клуні володіє однією з найвідоміших приватних резиденцій на озері Комо в Італії. Його Villa Oleandra - історичний маєток XVIII століття, який налічує 25 кімнат, має власний басейн, спортивні майданчики та територію з краєвидом на озеро.

Як виглядає вілла Джорджа Клуні

Резиденція розташована в невеликому італійському селищі Лальйо, на західному березі озера Комо. Вона має прямий вихід до води та оточена зеленню.

Історія Villa Oleandra сягає XVIII століття. Згадки про будівлі на її території збереглися в кадастрових документах ще з 1720 року.

У XIX столітті маєток перебудували, надавши йому рис неокласичної архітектури. З роками він неодноразово змінював власників, аж поки не опинився у власності американської родини Heinz.

У 2002 році Джордж Клуні придбав віллу приблизно за 10 мільйонів доларів.

За понад два десятиліття актор значно розширив свою італійську нерухомість, придбавши сусідні будівлі та облаштувавши територію для відпочинку.

Нині маєток включає 25-кімнатну головну резиденцію, відкритий басейн, тенісні корти, тренажерну залу та домашній кінотеатр.

На території також є просторий гараж для колекції вінтажних мотоциклів актора.

Особливої атмосфери додають доглянуті сади, старовинні архітектурні елементи та панорамні краєвиди на озеро Комо.

Скільки коштує маєток

За оцінками, які наводить House & Garden, сьогодні вартість нерухомості може перевищувати 100 мільйонів доларів.

Таким чином, за понад два десятиліття її орієнтовна ціна зросла щонайменше вдесятеро.

Водночас ця сума є оцінкою, а не підтвердженою ціною продажу.

Попри чутки, які періодично з'являлися в медіа, вілла залишається одним із найвідоміших місць відпочинку Клуні та його родини.

Які зірки гостювали у Джорджа Клуні

За роки проживання на озері Комо актор приймав у своєму маєтку чимало відомих гостей.

Серед них - Бред Пітт, Метт Деймон, Сінді Кроуфорд, Дженніфер Еністон, принц Гаррі та Меган Маркл.

Крім того, вілла має особливе значення для особистого життя актора. Саме тут під час вечері зі спільними друзями він уперше зустрів свою майбутню дружину, правозахисницю Амаль Аламуддін.

Подружжя одружилося у 2014 році, а в червні 2017-го стало батьками двійні - Елли та Александра.

Джордж Клуні з дружиною (фото: Getty Images)

Цікаво, що популярність Villa Oleandra серед туристів виявилася настільки великою, що місцева влада запровадила спеціальні обмеження для захисту приватності мешканців.

Тепер відвідувачам заборонено зупинятися безпосередньо біля входу до маєтку.

Сама ж вілла з роками перетворилася на одну з найвідоміших приватних резиденцій Італії та стала своєрідним символом розкішного відпочинку на озері Комо.