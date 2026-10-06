От рыбы к утке: в Киеве открыли новый ресторан с участием команды "Черноморки"

Почему главным продуктом стала утка

Основой ресторанов "Черноморка" традиционно являлась рыба. Сеть развивала принцип "от моря до тарелки", а первое заведение было связано с собственным отловом и причалом вблизи Одессы.

После начала полномасштабной войны ситуация изменилась: бывший "Причал" больше не работает, а отлов в Черном море стал опасным.

Сеть продолжила работу с рыбой, однако параллельно начала искать другой базовый продукт.

"Мы продолжаем работать с рыбой, но нашли для себя параллельную линию развития. Когда открывается еще один ресторан "Черноморка", возникает внутренняя конкуренция. Поэтому появилась идея посмотреть в сторону другого базового продукта, которое могло бы дополнить наше ресторанное направление", - рассказала Ирина Холод.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

Определиться с продуктом помогло появление партнера, имеющего собственную утиную ферму.

DUCKARIA стал партнерским проектом: одна сторона отвечает за продукт, а команда "Черноморки" делится опытом запуска и развития ресторанов.

Сеть работает с 2013 года и насчитывает более 50 заведений в Украине и странах Европы.

Не только праздничное блюдо

Одной из главных задач DUCKARIA стало разрушение представления о утке как исключительно праздничном и сложном в приготовлении блюде.

"Наша цель - сломать стереотип, что утка является продуктом только для праздника. На самом деле из нее можно приготовить блюда и на завтрак, и на обед, и на ужин. Можно просто зайти перекусить. Мы хотим сделать утку демократичной едой", - объяснила представительница сети.

В заведении пытаются использовать разные части утки и показать, что этот продукт может служить основой не только сложных ресторанных блюд, но и понятной повседневной пищи.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

В меню представлены утиный бульон с лапшой, котлеты из утки, бургеры, паста и другие блюда.

Также в ресторане обустроили витрину с готовым набором, который можно забрать домой и разогреть.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

Завтраки и цены

DUCKARIA работает ежедневно с 9:00 до 22:00. В отличие от большинства заведений "Черноморки", здесь также подают завтраки, в которых используют утиные яйца и мясо.

Средняя стоимость завтрака вместе с кофе или другим напитком составляет около 350-400 гривен. Цены на самые дорогие основные блюда достигают примерно 600 гривен.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

Перед открытием команда в течение двух недель тестировала меню. Готовые обеды доставляли сотрудникам офисов, расположенных неподалеку, и собирали отзывы.

В тестовый набор входили утиный бульон с лапшой, котлеты и другие горячие блюда.

По словам Холод, часть участников дегустации даже переспрашивала, действительно ли им подали утку, поскольку ожидала, что мясо будет значительно жирнее и тяжелее.

Почему новое направление запустили перед зимой

В команде рассматривают утку и как сезонную альтернативу рыбе. По наблюдениям сети, зимой спрос на рыбные блюда уменьшается, ведь у многих гостей они ассоциируются с морем, отдыхом и теплым временем года.

"Для нас это возможность поддержать ресторанное направление в зимний период, предложить своей аудитории альтернативный продукт и создать дополнительный повод прийти в ресторан. Человек может любить рыбу, но время от времени все равно хочет попробовать что-нибудь новое", - отметила Холод.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

Открытие прошло на фоне сложного периода для ресторанного бизнеса.

По словам представительницы сети, количество гостей по сравнению с предыдущим годом уменьшилось, а заведения вынуждены перестраивать логистику из-за уничтожения складов и проблем со снабжением.

В то же время, в компании решили не отказываться от новых запусков.

"Сидеть и ничего не делать - это пассивная позиция. Если только смотреть на происходящее вокруг развития не будет. Поэтому мы продолжаем работать и открывать новые заведения", - подытожила Ирина.