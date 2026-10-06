От рыбы к утке: в Киеве открыли новый ресторан с участием команды "Черноморки"
В Киеве открыли ресторан DUCKARIA, главным продуктом которого стала утка. Новое заведение приступило к работе 2 октября на улице Ивана Мазепы, 26. К созданию проекта в формате smart casual bistro присоединилась команда сети "Черноморка" как эксперты по ресторанному бизнесу.
Журналистка Wave RBC.UA Иванна Пашкевич побывала на открытии и эксклюзивно пообщалась с директором по маркетингу сети Ириной Холод о концепции заведения, меню и причинах, по которым команда решила развивать новое гастрономическое направление.
Почему главным продуктом стала утка
Основой ресторанов "Черноморка" традиционно являлась рыба. Сеть развивала принцип "от моря до тарелки", а первое заведение было связано с собственным отловом и причалом вблизи Одессы.
После начала полномасштабной войны ситуация изменилась: бывший "Причал" больше не работает, а отлов в Черном море стал опасным.
Сеть продолжила работу с рыбой, однако параллельно начала искать другой базовый продукт.
"Мы продолжаем работать с рыбой, но нашли для себя параллельную линию развития. Когда открывается еще один ресторан "Черноморка", возникает внутренняя конкуренция. Поэтому появилась идея посмотреть в сторону другого базового продукта, которое могло бы дополнить наше ресторанное направление", - рассказала Ирина Холод.
Определиться с продуктом помогло появление партнера, имеющего собственную утиную ферму.
DUCKARIA стал партнерским проектом: одна сторона отвечает за продукт, а команда "Черноморки" делится опытом запуска и развития ресторанов.
Сеть работает с 2013 года и насчитывает более 50 заведений в Украине и странах Европы.
Не только праздничное блюдо
Одной из главных задач DUCKARIA стало разрушение представления о утке как исключительно праздничном и сложном в приготовлении блюде.
"Наша цель - сломать стереотип, что утка является продуктом только для праздника. На самом деле из нее можно приготовить блюда и на завтрак, и на обед, и на ужин. Можно просто зайти перекусить. Мы хотим сделать утку демократичной едой", - объяснила представительница сети.
В заведении пытаются использовать разные части утки и показать, что этот продукт может служить основой не только сложных ресторанных блюд, но и понятной повседневной пищи.
В меню представлены утиный бульон с лапшой, котлеты из утки, бургеры, паста и другие блюда.
Также в ресторане обустроили витрину с готовым набором, который можно забрать домой и разогреть.
Завтраки и цены
DUCKARIA работает ежедневно с 9:00 до 22:00. В отличие от большинства заведений "Черноморки", здесь также подают завтраки, в которых используют утиные яйца и мясо.
Средняя стоимость завтрака вместе с кофе или другим напитком составляет около 350-400 гривен. Цены на самые дорогие основные блюда достигают примерно 600 гривен.
Перед открытием команда в течение двух недель тестировала меню. Готовые обеды доставляли сотрудникам офисов, расположенных неподалеку, и собирали отзывы.
В тестовый набор входили утиный бульон с лапшой, котлеты и другие горячие блюда.
По словам Холод, часть участников дегустации даже переспрашивала, действительно ли им подали утку, поскольку ожидала, что мясо будет значительно жирнее и тяжелее.
Почему новое направление запустили перед зимой
В команде рассматривают утку и как сезонную альтернативу рыбе. По наблюдениям сети, зимой спрос на рыбные блюда уменьшается, ведь у многих гостей они ассоциируются с морем, отдыхом и теплым временем года.
"Для нас это возможность поддержать ресторанное направление в зимний период, предложить своей аудитории альтернативный продукт и создать дополнительный повод прийти в ресторан. Человек может любить рыбу, но время от времени все равно хочет попробовать что-нибудь новое", - отметила Холод.
Открытие прошло на фоне сложного периода для ресторанного бизнеса.
По словам представительницы сети, количество гостей по сравнению с предыдущим годом уменьшилось, а заведения вынуждены перестраивать логистику из-за уничтожения складов и проблем со снабжением.
В то же время, в компании решили не отказываться от новых запусков.
"Сидеть и ничего не делать - это пассивная позиция. Если только смотреть на происходящее вокруг развития не будет. Поэтому мы продолжаем работать и открывать новые заведения", - подытожила Ирина.