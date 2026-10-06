Від риби до качки: у Києві відкрили новий ресторан за участі команди "Чорноморки"

Чому головним продуктом стала качка

Основою ресторанів "Чорноморка" традиційно була риба. Мережа розвивала принцип "від моря до тарілки", а перший заклад був пов’язаний із власним виловом і причалом поблизу Одеси.

Після початку повномасштабної війни ситуація змінилася: колишній "Причал" більше не працює, а вилов у Чорному морі став небезпечним.

Мережа продовжила працювати з рибою, однак паралельно почала шукати інший базовий продукт.

"Ми продовжуємо працювати з рибою, але знайшли для себе паралельну лінію розвитку. Коли відкривається ще один ресторан "Чорноморка", виникає внутрішня конкуренція. Тому з’явилася ідея подивитися в бік іншого базового продукту, який міг би доповнити наш ресторанний напрям", - розповіла Ірина Холод.

У Києві відкрили новий ресторан DUCKARIA (фото надане командою закладу)

Визначитися з продуктом допомогла поява партнера, який має власну качину ферму.

DUCKARIA став партнерським проєктом: одна сторона відповідає за продукт, а команда "Чорноморки" ділиться досвідом запуску й розвитку ресторанів.

Мережа працює з 2013 року та налічує понад 50 закладів в Україні та країнах Європи.

Не лише святкова страва

Одним із головних завдань DUCKARIA стало руйнування уявлення про качку як винятково святкову й складну у приготуванні страву.

"Наша мета - зламати стереотип, що качка є продуктом лише для свята. Насправді з неї можна приготувати страви і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Можна просто зайти перекусити. Ми хочемо зробити качку демократичною їжею", - пояснила представниця мережі.

У закладі намагаються використовувати різні частини качки та показати, що цей продукт може бути основою не лише складних ресторанних страв, а й зрозумілої повсякденної їжі.

У Києві відкрили новий ресторан DUCKARIA (фото надане командою закладу)

У меню представлені качиний бульйон із локшиною, котлети з качки, бургери, паста та інші страви.

Також у ресторані облаштували вітрину з готовими наборами, які можна забрати додому та розігріти.

У Києві відкрили новий ресторан DUCKARIA (фото надане командою закладу)

Сніданки та ціни

DUCKARIA працює щодня з 9:00 до 22:00. На відміну від більшості закладів "Чорноморки", тут також подають сніданки, у яких використовують качині яйця та м’ясо.

Середня вартість сніданку разом із кавою або іншим напоєм становить близько 350-400 гривень. Ціни на найдорожчі основні страви сягають приблизно 600 гривень.

У Києві відкрили новий ресторан DUCKARIA (фото надане командою закладу)

Перед відкриттям команда протягом двох тижнів тестувала меню. Готові обіди доставляли працівникам офісів, розташованих неподалік, і збирали їхні відгуки.

До тестового набору входили качиний бульйон із локшиною, котлети та інші гарячі страви.

За словами Холод, частина учасників дегустації навіть перепитувала, чи справді їм подали качку, оскільки очікувала, що м’ясо буде значно жирнішим і важчим.

Чому новий напрям запустили перед зимою

У команді розглядають качку і як сезонну альтернативу рибі. За спостереженнями мережі, взимку попит на рибні страви зменшується, адже у багатьох гостей вони асоціюються з морем, відпочинком і теплою порою року.

"Для нас це можливість підтримати ресторанний напрям у зимовий період, запропонувати своїй аудиторії альтернативний продукт і створити додатковий привід прийти до ресторану. Людина може любити рибу, але час від часу все одно хоче спробувати щось нове", - зазначила Холод.

У Києві відкрили новий ресторан DUCKARIA (фото надане командою закладу)

Відкриття відбулося на тлі складного періоду для ресторанного бізнесу.

За словами представниці мережі, кількість гостей порівняно з попереднім роком зменшилася, а заклади вимушені перебудовувати логістику через знищення складів і проблеми з постачанням.

Водночас у компанії вирішили не відмовлятися від нових запусків.

"Сидіти й нічого не робити - це пасивна позиція. Якщо лише дивитися на те, що відбувається навколо, розвитку не буде. Тому ми продовжуємо працювати та відкривати нові заклади", - підсумувала Ірина.