От палочек в рисе до позднего ужина: необычные правила этикета в разных странах мира

То, что за одним столом считается вполне нормальным поведением, в другой стране может показаться странным или даже невежливым. Где-то поощряют есть лапшу со звуком, где-то не стоит спешить к последнему кусочку из общей тарелки, а в некоторых культурах особое значение имеет то, кто первым начинает есть.

Wave RBC.UA собрали несколько необычных правил застольного этикета из разных стран мира, которые будут интересны путешественникам.

Япония: ешьте лапшу правильно

Если в Японии вы едите рамен, собу или удон и услышите характерное хлебание, это не обязательно означает, что кто-то забыл правила этикета. Напротив, для лапши такая манера есть вполне приемлема. Японская туристическая организация отмечает, что это является распространенной практикой.

А вот с палочками лучше быть внимательнее. Их не советуют втыкать вертикально в миску с рисом - такой жест связан с погребальными обрядами. Также не стоит передавать еду непосредственно из одних палочек на другие.

Еще одна интересная деталь: в компании обычно не спешат начинать есть, пока всем не подадут блюда. А если на общей тарелке остался последний кусочек, то стоит вежливо сначала спросить, можно ли его взять.

Японская еда (фото: magnific)

Корея: ложка важнее, чем кажется

Корейская кухня ассоциируется с палочками, но за традиционным столом не менее немаловажную роль играет ложка. Ею едят рис и суп, также могут перемешивать либо переносить пищу.

На столе обычно сразу появляется много маленьких тарелок с разными закусками - банчан. Их можно комбинировать с рисом на собственный вкус, поэтому один и тот же ужин для каждого может состоять из разных сочетаний.

Италия: завтрак может выглядеть совсем по-другому

В Италии есть собственная культура утреннего кофе. К примеру, официальный туристический портал страны описывает традиционный итальянский завтрак как сладкий - с кофе и выпечкой. В то же время в Генуе вполне привычным сочетанием является фокач с капучино или кофе с молоком.

Поэтому стереотип о том, что итальянцы никогда не совмещают кофе с соленым скорее мифом. Лучше ориентироваться на местные повадки конкретного региона.

Грузия: не торопитесь отказываться от тоста

Грузинская трапеза - это не просто ужин, а социальное событие, важной частью которого является супра. За столом есть тамада, который произносит тосты и задает ритм застолья. Поэтому перебивать тамаду или демонстративно торопиться с завершением ужина может оказаться некстати. Тосты здесь - часть самой культуры общения за столом.

Застолье (фото: magnific)

Индия: правая рука - для еды

В традиционной индийской культуре пищу часто едят руками, но важное значение имеет то, какой рукой. Права используют для еды, а левую традиционно связывают с гигиеническими процедурами, поэтому во время общей трапезы ею не принято принимать пищу.

В то же время в Индии есть множество региональных традиций, поэтому правила могут отличаться в зависимости от местности, семьи и формата заведения.

Таиланд: вилка не для того, чтобы есть

В Таиланде вилку часто используют вместе с ложкой. Но главный столовый прибор - именно ложка, которой едят большинство блюд. Вилкой пищу обычно подталкивают на ложку, а не доносят непосредственно в рот.

Это одна из тех мелочей, которую турист может понять только после первого ужина в местном ресторане.

Франция: хлеб не кладут на тарелку

Во французской культуре за столом есть интересная деталь, которая может удивить украинцев: хлеб традиционно кладут прямо на стол, а не на тарелку.

Также не следует резать багет ножом на маленькие кусочки еще до того, как вы его едите. Хлеб принято отламывать руками.

Французский багет (фото: magnific)

Испания: ужин может начаться очень поздно

Здесь необычно не столько правило поведения, сколько сама культура питания. В Испании ужин традиционно происходит значительно позже, чем привыкли многие туристы - часто после 21:00.

Поэтому если ресторан в маленьком испанском городе в семь вечера почти пуст, это еще не значит, что он не пользуется популярностью.