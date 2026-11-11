В ТРЦ Retroville расширили фудкорт: какие заведения открылись
В столичном торгово-развлекательном центре Retroville завершили очередной этап реконструкции фудкорта. Обновленная зона получила 250 дополнительных мест для посетителей и несколько новых общепитов.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на RAU.
Какие заведения открылись в Retroville
Работы по обновлению гастрономической зоны начались в мае 2026 года. Ее расширили на 250 посадочных мест, а также привлекли новых арендаторов.
Сейчас в новой части фудкорта уже работают четыре заведения:
- Pizza Day;
- SEIT;
- PITA KYIV;
- "Вареники".
Обновленное пространство расположено на втором этаже торгового центра, рядом с кинотеатром и развлекательными локациями.
Благодаря реконструкции посетители получили больше мест для отдыха и еды, а также более широкий выбор заведений.
Почему Retroville расширяет фудкорт во время войны
В торговом центре отметили, что при планировании реконструкции учитывали как заинтересованность потенциальных арендаторов, так и изменение потребностей посетителей.
Так, из-за регулярных отключений электроэнергии растет спрос на возможность приобрести готовую пищу, в том числе с собой.
Кроме того, расширение фудкорта стало частью стратегии развития ТЦ и его гастрономии.