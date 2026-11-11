У ТРЦ Retroville розширили фудкорт: які заклади відкрилася

Які заклади відкрилися у Retroville

Роботи з оновлення гастрономічної зони розпочалися у травні 2026 року. Її розширили на 250 посадкових місць, а також залучили нових орендарів.

Наразі у новій частині фудкорту вже працюють чотири заклади:

Pizza Day;

SEIT;

PITA KYIV;

"Вареники".

Оновлений простір розташований на другому поверсі торговельного центру, поруч із кінотеатром та розважальними локаціями.

Завдяки реконструкції відвідувачі отримали більше місць для відпочинку та прийому їжі, а також ширший вибір закладів.

У Retroville оновили фудкорт (фото: facebook.com/retroville.kyiv)

Чому Retroville розширює фудкорт під час війни

У торговельному центрі зазначили, що під час планування реконструкції враховували як зацікавленість потенційних орендарів, так і зміну потреб відвідувачів.

Так, через регулярні відключення електроенергії зростає попит на можливість придбати готову їжу, зокрема з собою.

Крім того, розширення фудкорту стало частиною стратегії щодо розвитку ТЦ та його гастрономії.