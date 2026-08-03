Вкус лета в тарелке: шеф-повар поделился рецептами холодных супов

Холодный суп гаспачо из томатов

Ингредиенты (4-6 порций):

спелые помидоры - 1 кг

красный болгарский перец - 1 шт.

огурцы - 100 г

стебель сельдерея 1 шт.

синий лук - 70 г

чеснок - 10 г (2 зубчика)

листья базилика - 5 г

бальзамический или винный уксус - 30 мл

оливковое масло - 20 мл

соль и черный перец - по вкусу

Как готовить

Помидоры, перец, огурец, сельдерей и лук нарезать крупными кусками. Далее добавьте чеснок, базилик, уксус, оливковое масло, соль и перец.

Перебейте все блендером до совершенно однородной смеси. По желанию можно протереть суп через сито, чтобы получить более нежную текстуру.

Поставьте гаспачо в холодильник минимум на 2 часа. Подавать Александр советует суп хорошо охлажденным.

Для подачи:

мелко нарезанные огурцы

томаты

крутоны

несколько капель оливкового масла

листья базилика

"Если помидоры недостаточно сладкие, добавьте щепотку сахара - это сбалансирует кислотность и сделает вкус более насыщенным", - советует шеф.

Холодный суп гаспачо из томатов (фото предоставлено Александром)

Холодник из свеклы

Это легкое и освежающее летнее блюдо, которое отлично заменит полноценный обед в жаркий день.

Ингредиенты (4-6 порций):

отварная свекла - 2 средняя

свежие огурцы - 2 шт

кефир - 500 мл

сматана или натуральный йогурт - 200 мл

пучок укропа

пучок зеленого лука

соль и черный перец - по вкусу

Для подачи:

вареные яйца

молодой отварной картофель

свежая зелень

Как готовить

Отварную свеклу натрите на большой терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке.

После этого мелко нашинкуйте укроп и зеленый лук. Смешайте свеклу, огурцы и зелень, добавьте кефир и сметану (или натуральный йогурт).

Посолите, поперчите и перемешайте хорошо. Поставьте холодильник в холодильник по меньшей мере на 30-60 минут, чтобы он хорошо охладился и вкусы сочетались.

Подавайте окрошку с половинкой вареного яйца, молодым отварным картофелем и свежей зеленью.

"Для более яркого вкуса можно добавить 1-2 чайные ложки яблочного уксуса или немного лимонного сока - это сделает блюдо еще более свежим и подчеркнет вкус свеклы", - отметил шеф-повар.

Холодник из свеклы (фото предоставлено Александром)