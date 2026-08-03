Вкус лета в тарелке: шеф-повар поделился рецептами холодных супов
В жару не всегда хочется горячих блюд, но организму все равно нужно полноценное питание. Именно поэтому летом особую популярность приобретают охлаждающие супы - легкие, освежающие и богатые сезонными овощами, зеленью и кисломолочными продуктами.
Эксклюзивно для Wave RBC.UA шеф-повар и кулинарный блоггер Александр Огородник собрал подборку простых рецептов, которые помогут разнообразить летнее меню и комфортно пережить самые жаркие дни.
Холодный суп гаспачо из томатов
Ингредиенты (4-6 порций):
- спелые помидоры - 1 кг
- красный болгарский перец - 1 шт.
- огурцы - 100 г
- стебель сельдерея 1 шт.
- синий лук - 70 г
- чеснок - 10 г (2 зубчика)
- листья базилика - 5 г
- бальзамический или винный уксус - 30 мл
- оливковое масло - 20 мл
- соль и черный перец - по вкусу
Как готовить
Помидоры, перец, огурец, сельдерей и лук нарезать крупными кусками. Далее добавьте чеснок, базилик, уксус, оливковое масло, соль и перец.
Перебейте все блендером до совершенно однородной смеси. По желанию можно протереть суп через сито, чтобы получить более нежную текстуру.
Поставьте гаспачо в холодильник минимум на 2 часа. Подавать Александр советует суп хорошо охлажденным.
Для подачи:
- мелко нарезанные огурцы
- томаты
- крутоны
- несколько капель оливкового масла
- листья базилика
"Если помидоры недостаточно сладкие, добавьте щепотку сахара - это сбалансирует кислотность и сделает вкус более насыщенным", - советует шеф.
Холодник из свеклы
Это легкое и освежающее летнее блюдо, которое отлично заменит полноценный обед в жаркий день.
Ингредиенты (4-6 порций):
- отварная свекла - 2 средняя
- свежие огурцы - 2 шт
- кефир - 500 мл
- сматана или натуральный йогурт - 200 мл
- пучок укропа
- пучок зеленого лука
- соль и черный перец - по вкусу
Для подачи:
- вареные яйца
- молодой отварной картофель
- свежая зелень
Как готовить
Отварную свеклу натрите на большой терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке.
После этого мелко нашинкуйте укроп и зеленый лук. Смешайте свеклу, огурцы и зелень, добавьте кефир и сметану (или натуральный йогурт).
Посолите, поперчите и перемешайте хорошо. Поставьте холодильник в холодильник по меньшей мере на 30-60 минут, чтобы он хорошо охладился и вкусы сочетались.
Подавайте окрошку с половинкой вареного яйца, молодым отварным картофелем и свежей зеленью.
"Для более яркого вкуса можно добавить 1-2 чайные ложки яблочного уксуса или немного лимонного сока - это сделает блюдо еще более свежим и подчеркнет вкус свеклы", - отметил шеф-повар.