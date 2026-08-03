Смак літа в тарілці: шеф-кухар поділився рецептами холодних супів

Холодний суп гаспачо з томатів

Інгредієнти (4-6 порцій):

стиглі помідори - 1 кг

червоний болгарський перець - 1 шт.

огірки - 100 г

стебло селери 1 шт.

синя цибуля - 70 г

часник - 10 г (2 зубчики)

листя базиліку - 5 г

бальзамічний або винний оцет - 30 мл

оливкова олія - 20 мл

сіль і чорний перець - за смаком

Як готувати

Помідори, перець, огірок, селеру та цибулю наріжте великими шматками. Далі додайте часник, базилік, оцет, оливкову олію, сіль і перець.

Перебийте все блендером до абсолютно однорідної консистенції. За бажанням можна протерти суп через сито, щоб отримати більш ніжну текстуру.

Поставте гаспачо в холодильник мінімум на 2 години. Подавати Олександр радить суп добре охолодженим.

Для подачі:

дрібно нарізані огірки

томати

крутони

кілька крапель оливкової олії

листя базиліку

"Якщо помідори недостатньо солодкі, додайте дрібку цукру - це збалансує кислотність і зробить смак більш насиченим", - радить шеф.

Холодний суп гаспачо з томатів (фото надане Олександром)

Холодник із буряка

Це легка та освіжаюча літня страва, яка чудово замінить повноцінний обід у спекотний день.

Інгредієнти (4-6 порцій):

відварені буряки - 2 середні

свіжі огірки - 2 шт

кефір - 500 мл

сматана або натуральний йогурт - 200 мл

пучок кропу

пучок зеленої цибулі

сіль і чорний перець - за смаком

Для подачі:

варені яйця

молода відварена картопля

свіжа зелень

Як готувати

Відварений буряк натріть на великій тертці. Огірки наріжте дрібними кубиками або також натріть на тертці.

Після цього дрібно наріжте кріп і зелену цибулю. Змішайте буряк, огірки та зелень, додайте кефір і сметану (або натуральний йогурт).

Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Поставте холодник у холодильник щонайменше на 30-60 хвилин, щоб він добре охолодився та смаки поєдналися.

Подавайте холодник із половинкою вареного яйця, молодою відвареною картоплею та свіжою зеленню.

"Для більш яскравого смаку можна додати 1-2 чайні ложки яблучного оцту або трохи лимонного соку - це зробить страву ще свіжішою та підкреслить смак буряка", - зазначив шеф-кухар.

Холодник з буряка (фото надане Олександром)