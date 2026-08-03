Смак літа в тарілці: шеф-кухар поділився рецептами холодних супів
У спеку не завжди хочеться гарячих страв, але організму все одно потрібне повноцінне харчування. Саме тому влітку особливої популярності набувають охолоджуючі супи - легкі, освіжаючі та багаті на сезонні овочі, зелень і кисломолочні продукти.
Ексклюзивно для Wave RBC.UA шеф-кухар та кулінарний блогер Олександр Огороднік зібрав добірку простих рецептів, які допоможуть урізноманітнити літнє меню й комфортно пережити найспекотніші дні.
Холодний суп гаспачо з томатів
Інгредієнти (4-6 порцій):
- стиглі помідори - 1 кг
- червоний болгарський перець - 1 шт.
- огірки - 100 г
- стебло селери 1 шт.
- синя цибуля - 70 г
- часник - 10 г (2 зубчики)
- листя базиліку - 5 г
- бальзамічний або винний оцет - 30 мл
- оливкова олія - 20 мл
- сіль і чорний перець - за смаком
Як готувати
Помідори, перець, огірок, селеру та цибулю наріжте великими шматками. Далі додайте часник, базилік, оцет, оливкову олію, сіль і перець.
Перебийте все блендером до абсолютно однорідної консистенції. За бажанням можна протерти суп через сито, щоб отримати більш ніжну текстуру.
Поставте гаспачо в холодильник мінімум на 2 години. Подавати Олександр радить суп добре охолодженим.
Для подачі:
- дрібно нарізані огірки
- томати
- крутони
- кілька крапель оливкової олії
- листя базиліку
"Якщо помідори недостатньо солодкі, додайте дрібку цукру - це збалансує кислотність і зробить смак більш насиченим", - радить шеф.
Холодник із буряка
Це легка та освіжаюча літня страва, яка чудово замінить повноцінний обід у спекотний день.
Інгредієнти (4-6 порцій):
- відварені буряки - 2 середні
- свіжі огірки - 2 шт
- кефір - 500 мл
- сматана або натуральний йогурт - 200 мл
- пучок кропу
- пучок зеленої цибулі
- сіль і чорний перець - за смаком
Для подачі:
- варені яйця
- молода відварена картопля
- свіжа зелень
Як готувати
Відварений буряк натріть на великій тертці. Огірки наріжте дрібними кубиками або також натріть на тертці.
Після цього дрібно наріжте кріп і зелену цибулю. Змішайте буряк, огірки та зелень, додайте кефір і сметану (або натуральний йогурт).
Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Поставте холодник у холодильник щонайменше на 30-60 хвилин, щоб він добре охолодився та смаки поєдналися.
Подавайте холодник із половинкою вареного яйця, молодою відвареною картоплею та свіжою зеленню.
"Для більш яскравого смаку можна додати 1-2 чайні ложки яблучного оцту або трохи лимонного соку - це зробить страву ще свіжішою та підкреслить смак буряка", - зазначив шеф-кухар.