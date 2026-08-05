Что есть после ночных обстрелов: врач-диетолог объяснила, какой завтрак поможет организму

Такой прием пищи стабилизирует уровень сахара в крови, поддержит нервную систему и спасет от переедания в течение дня
Ночные обстрелы, воздушные тревоги и вынужденная бессонница стали реальностью для многих украинцев. После такого стресса организм работает совсем иначе, поэтому утренний прием пищи может оказать существенное влияние на самочувствие.
Об этом специально для Wave RBC.UA рассказала врач-диетолог, эндокринолог, сертифицированный нутрициолог и автор книги "Сам собі дієтолог" Виктория Гончаренко.
После стрессовой ночи особенно важно не начинать день только с кофе или сладостей.
"Первый прием пищи помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови, дольше поддерживает чувство сытости и предотвращает переедание в течение дня", - отметила Виктория.
По ее словам, идеальный завтрак должен содержать четыре основных компонента.
Белок
Яйца, кисломолочный творог, рыба, индейка или бобовые. Белок помогает дольше оставаться сытым, замедляет всасывание углеводов и нужен для синтеза нейромедиаторов, поддерживающих нервную систему.
Сложные углеводы
Овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб и другие крупы снабжают организм энергией без резких скачков уровня сахара в крови и поэтому не провоцируют такое же резкое падение.
Полезные жиры
Авокадо, орехи, оливковое масло или жирная рыба помогают дольше сохранять чувство сытости. Омега-3 жирные кислоты также обладают противовоспалительным эффектом, что особенно важно в периоды повышенной стрессовой нагрузки.
"Также активируют работу желчного пузыря, за счет чего запускают ваше пищеварение и туалет", - добавила эксперт.
Клетчатка
Овощи, зелень и ягоды замедляют усвоение сахаров и поддерживают здоровую микрофлору кишечника, которая связана с выработкой серотонина.
Виктория Гончаренко (фото предоставлено экспертом)
Эксперт посоветовала обратить внимание на следующие варианты:
По словам диетолога, желание съесть шоколад, булочку или фастфуд после ночного стресса не является проявлением слабости. Это естественная реакция организма.
Во время сильного эмоционального напряжения активизируется выработка гормонов стресса - кортизола и адреналина. Если к этому добавляется еще и недосып, происходит ряд изменений в организме, которые влияют на аппетит.
Снижается уровень лептина - гормона, отвечающего за ощущение сытости. Также растет уровень грелина - гормона голода. Из-за этого человек быстрее хочет есть и дольше не может насытиться.
Мозг начинает искать самый быстрый источник энергии. Самым простым вариантом становятся продукты с большим количеством сахара и быстрых углеводов.
"Они действительно могут временно улучшить самочувствие благодаря быстрому поступлению глюкозы, но уже через короткое время уровень сахара в крови снижается, снова появляется усталость, раздражительность и желание что-нибудь перекусить", - объяснила Гончаренко.
По словам специалиста, отдельных продуктов, которые могли бы снизить уровень кортизола, нет. Только регулярное и сбалансированное питание помогает организму лучше адаптироваться к стрессу, поддерживает стабильный уровень глюкозы и уменьшает резкие колебания аппетита.
Если после бессонной ночи есть не хочется, принуждать себя к большому завтраку не стоит. Врач посоветовала начать с легкого перекуса - йогурта, вареного яйца, кусочка цельнозернового хлеба или фрукта.
Когда аппетит вернется, стоит организовать полноценный прием пищи.
Также не нужно полностью отказываться от сладкого.
"Категорические запреты на фоне истощенной нервной системы часто приводят к еще большему срыву. Лучше позволить себе небольшой кусочек горького шоколада или конфету после полноценного сбалансированного завтрака, чем есть сладкое натощак", - подчеркнула Гончаренко.
Отдельное внимание она порекомендовала уделить питьевому режиму, ведь обезвоживание может усиливать усталость и тревожность.
"Позаботиться о себе в такое утро - это не роскошь, а необходимость. Тело, которое пережило стресс, заслуживает поддержки, а не дополнительных нагрузок в виде хаотического питания", - подытожила специалистка.