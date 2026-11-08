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Вкус 08 ноября 2026, 14:33

Что едят сестры Хадид? Два рецепта сэндвичей от Беллы и Джиджи

Дарья Михайловская Дарья Михайловская Журналіст та редактор Wave RBC.UA
Сэндвичи – отличный вариант питательного и полезного блюда (фото: Getty Images)
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Сэндвичи уже давно вышли из разряда просто перекусов и стали полноценными приемами пищи, которые можно сделать вкусными, питательными и полезными. А также отличный вариант, что можно приготовить, когда нет света и воды, что особенно актуально в наше время.

К примеру, сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид поделились собственными рецептами сэндвичей, которые помогают им держать себя в форме и оставаться здоровыми.

Wave RBC.UA собрал рецепты сэндвичей от сестер Хадид, которые можно повторить дома.

Сэндвич Белли Хадид

Ингредиенты:

  • Багет
  • Индейка
  • Солями
  • Сыр
  • Листья салата
  • Красный лук
  • Оливковое масло
  • Бальзамический соус
  • Специи (орегано, хлопья чили, паприка, базилик)
  • Майонез
  • Дижонская горчица
  • Лимонный сок
  • Винный уксус
  • Острый перец

Белла Хадид в 2022 году заставила весь интернет повторять ее вирусный рецепт 19-ингредиентного сэндвича. Звучит сложно, однако почти половина из списка ингредиентов – специи, а сам сэндвич выглядит питательно и вкусно.

Для начала нужно сделать ароматную заправку для салата из растительного масла, бальзамика, соли, чили, орегано, паприки и базилика. Отдельно смешать майонез, горчицу и базилик – это соус. Затем следует нарезать салат, красный лук мелко, сбрызнуть лимоном, добавить заправку и перемешать.

Багет разрезать по длине пополам, смазать соусом, выложить острый перец (Белла использует пеперончини), салат, индейку, салями, сыр (модель берет проволоне) и томаты, закрыть и разрезать на две части.

Сэндвич Белли Хадид (фото: скриншот из TikTok)

Сэндвич Джиджи Хадид

  • Ингредиенты
  • Чиабота
  • Соус песто
  • Руккола
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Острый перец
  • Солями
  • Томат
  • Моцарелла
  • Бальзамический соус

Джиджи давно известна своей любовью к кулинарии – супермодель часто готовит сама и делится рецептами и кулинарными стразами в своем Instagram. Одним из рецептов, которыми она поделилась с подписчиками, стал аппетитный песто-сэндвич.

Для его приготовления нужно разрезать чиабаты по длине, немного поджарить на сухой сковородке. Далее смазать одну половинку соусом песто, на другую выложить рукколу, сбрызнуть ее каплей оливкового масла и лимонным соком. Далее выложить салями, острый перец (Джиджи использует пеперончини), томат и моцареллу. Посолить, поперчить и сбрызнуть бальзамическим соусом. Сложить сэндвич вместе, разрезать на две части и наслаждаться.