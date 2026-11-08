Що їдять сестри Хадід? Два рецепти сендвічів від Белли та Джіджі

Сендвічі вже давно вийшли з розряду просто перекусів і стали повноцінними прийомами їжі, які можна зробити смачними, поживними та корисними. А також чудовий варіант, що можна приготувати, коли немає світла та води, що особливо актуально в наш час.

Наприклад, сестри-супермоделі Белла та Джіджі Хадід поділилися власними рецептами сендвічів, які допомагають їм тримати себе у формі і залишатися здоровими.