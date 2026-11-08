Що їдять сестри Хадід? Два рецепти сендвічів від Белли та Джіджі
Сендвічі вже давно вийшли з розряду просто перекусів і стали повноцінними прийомами їжі, які можна зробити смачними, поживними та корисними. А також чудовий варіант, що можна приготувати, коли немає світла та води, що особливо актуально в наш час.
Наприклад, сестри-супермоделі Белла та Джіджі Хадід поділилися власними рецептами сендвічів, які допомагають їм тримати себе у формі і залишатися здоровими.
Wave RBC.UA зібрав рецепти сендвічів від сестер Хадід, які можна повторити вдома.
Сендвіч Белли Хадід
Інгредієнти:
- Багет
- Індичка
- Салямі
- Сир
- Листя салату
- Червона цибуля
- Оливкова олія
- Бальзамічний соус
- Спеції (орегано, пластівці чилі, паприка, базилік)
- Майонез
- Діжонська гірчиця
- Лимонний сік
- Винний оцет
- Гострий перець
Белла Хадід в 2022 році змусила весь інтернет повторювати її вірусний рецепт 19-інгредієнтного сендвічу. Звучить складно, проте майже половина зі списку інгредієнтів – це спеції, а сам сендвіч виглядає поживно та смачно.
Для початку треба зробити ароматну заправку для салату з олії, бальзаміку, солі, чилі, орегано, паприки та базиліку. Окремо змішати майонез, гірчицю та базилік – це буде соус. Далі слід нарізати салат, червону цибулю мілко, збризнути лимоном, додати заправку та перемішати.
Багет розрізати по довжині навпіл, змазати соусом, викласти гострий перець (Белла використовує пеперончіні), салат, індичку, салямі, сир (модель бере проволоне) та томати, закрити та розрізати на дві частини.
Сендвіч Белли Хадід (фото: скріншот з TikTok)
Сендвіч Джіджі Хадід
- Інгредієнти
- Чіабата
- Соус песто
- Руккола
- Оливкова олія
- Лимонний сік
- Гострий перець
- Салямі
- Томат
- Моцарела
- Бальзамічний соус
Джіджі давно відома своєю любовʼю до кулінарії – супермодель часто готує сама і ділиться рецептами та кулінарними сторіз в своєму Instagram. Одним з рецептів, якими вона поділилась з підписниками, став апетитний песто-сендвіч.
Для його приготування потрібно розрізати чіабати по довжині, трішки підсмажити на сухій сковорідці. Далі змазати одну половинок соусом песто, на іншу викласти руколу, збризнути її краплею оливкової олії та лимонним соком. Далі викласти салямі, гострий перець (Джіджі використовує пеперончіні), томат та моцарелу. Посолити, поперчити та збризнути бальзамічним соусом. Скласти сендвіч разом, розрізати на дві частині та насолоджуватись.