Что едят сестры Хадид? Два рецепта сэндвичей от Беллы и Джиджи

Рецепты, помогающие супермоделям оставаться в форме
Сэндвичи уже давно вышли из разряда просто перекусов и стали полноценными приемами пищи, которые можно сделать вкусными, питательными и полезными. А также отличный вариант, что можно приготовить, когда нет света и воды, что особенно актуально в наше время.
К примеру, сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид поделились собственными рецептами сэндвичей, которые помогают им держать себя в форме и оставаться здоровыми.
Wave RBC.UA собрал рецепты сэндвичей от сестер Хадид, которые можно повторить дома.
Ингредиенты:
Белла Хадид в 2022 году заставила весь интернет повторять ее вирусный рецепт 19-ингредиентного сэндвича. Звучит сложно, однако почти половина из списка ингредиентов – специи, а сам сэндвич выглядит питательно и вкусно.
Для начала нужно сделать ароматную заправку для салата из растительного масла, бальзамика, соли, чили, орегано, паприки и базилика. Отдельно смешать майонез, горчицу и базилик – это соус. Затем следует нарезать салат, красный лук мелко, сбрызнуть лимоном, добавить заправку и перемешать.
Багет разрезать по длине пополам, смазать соусом, выложить острый перец (Белла использует пеперончини), салат, индейку, салями, сыр (модель берет проволоне) и томаты, закрыть и разрезать на две части.
Сэндвич Белли Хадид (фото: скриншот из TikTok)
Джиджи давно известна своей любовью к кулинарии – супермодель часто готовит сама и делится рецептами и кулинарными стразами в своем Instagram. Одним из рецептов, которыми она поделилась с подписчиками, стал аппетитный песто-сэндвич.
Для его приготовления нужно разрезать чиабаты по длине, немного поджарить на сухой сковородке. Далее смазать одну половинку соусом песто, на другую выложить рукколу, сбрызнуть ее каплей оливкового масла и лимонным соком. Далее выложить салями, острый перец (Джиджи использует пеперончини), томат и моцареллу. Посолить, поперчить и сбрызнуть бальзамическим соусом. Сложить сэндвич вместе, разрезать на две части и наслаждаться.