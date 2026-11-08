Что едят сестры Хадид? Два рецепта сэндвичей от Беллы и Джиджи

Сэндвичи уже давно вышли из разряда просто перекусов и стали полноценными приемами пищи, которые можно сделать вкусными, питательными и полезными. А также отличный вариант, что можно приготовить, когда нет света и воды, что особенно актуально в наше время.

К примеру, сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид поделились собственными рецептами сэндвичей, которые помогают им держать себя в форме и оставаться здоровыми.