Что едят на Хеллоуин в разных странах мира: необычные блюда и традиции

Ирландия: хлеб, который предполагает будущее

Именно с Ирландией связывают истоки Хеллоуина. Здесь праздник появился из древнего кельтского Самайна (Samhain), означавшего завершение сбора урожая и начало темного времени года.

Одна из самых известных традиций - barmbrack, сладкий хлеб с изюмом и другими сухофруктами. Его особенность состоит в том, что внутрь теста традиционно прятали небольшие предметы, каждый из которых должен был предвидеть будущее того, кому достанется кусок.

Вармбрак (фото: pinterest.com)

Самой желанной находкой было кольцо - оно обещало свадьбу в течение года. Монета символизировала богатство, горошина - одиночество, а кусочек ткани - финансовые трудности. Сейчас чаще всего в хлеб кладут именно кольцо.

Англия: пирожные для душ умерших

В Англии с Хеллоуином связана традиция soul cakes - небольших пряных пирожных из муки, масла, сахара и специй. Их выпекали в конце октября и начале ноября, а затем раздавали людям, которые ходили от дома к дому и молились за души умерших.

Soul cakes (фото: pinterest.com)

Этот обычай назывался souling. Люди пели специальные песни и получали за это выпечку. Его часто упоминают среди предшественников современного trick-or-treating - традиции, когда дети ходят по соседским домам и просят сладости.

Еще одно необычное развлечение - bobbing for apples. Яблоки опускают в большую миску с водой, а участники пытаются достать их зубами, не используя руки. Когда игра имела гадательный смысл: считалось, что тот, кто первым поймает яблоко, вскоре женится.

США: карамельные яблоки и сладости с тыквой

В США Хеллоуин ассоциируется прежде всего со сладостями. Именно здесь особенно популярной стала традиция trick-or-treating: дети в костюмах ходят от двери к двери и собирают конфеты.

Среди сезонных вкусностей - яблоки в карамели, тыквенные семена, попкорн со сладкой глазурью и конфеты candy corn. Последние имеют форму зерен кукурузы и традиционно окрашены в белый, оранжевый и желтый цвета.

Яблоки в карамеле (фото: pinterest.com)

Отдельное место занимают яблоки на палочке, покрытые толстым слоем карамели. Их готовят из целых фруктов, которые сначала нанизывают на деревянную шпажку, а затем погружают в горячую карамель. После застывания она образует хрустящую сладкую оболочку.

Интересно, что тыквенный пирог, часто ассоциирующийся с американской осенью, больше связан с Днем благодарения, чем непосредственно с Хеллоуином.

Италия: печенье в форме костей

В Италии в конце октября и начале ноября вспоминают умерших и отмечают День всех святых (Ognissanti) и День всех душ. Этот период имеет свою гастрономическую традицию, а кондитерские наполняются необычными сезонными десертами.

Один из них - ossa dei morti, который переводится как "кости умерших". Это печенье, обычно имеющее удлиненную форму и светлый цвет. В разных регионах Италии рецепты отличаются: его готовят с миндалем, сахаром, мукой и специями.

Оssa dei morti (фото: pinterest.com)

Австрия: сладкий хлеб и фонари из репы

В Австрии с 1 ноября связана традиция выпечки Allerheiligenstriezel - сладкого плетеного хлеба, который готовят ко Дню всех святых. Это пышный хлеб, иногда с изюмом.

Еще одна необычная традиция альпийских регионов - Rübengeister, что можно перевести как "духи из репы". Вместо тыкв местные жители вырезали страшные лица на репе и использовали ее в качестве фонарей.

Rübengeister (фото: wikipedia.org)

Украина: тыквенные вечеринки и сладости

В Украине Хеллоуин не имеет давних национальных корней, однако на протяжении последних десятилетий праздник стал заметной частью осенней городской жизни.

Его отмечают преимущественно в развлекательном формате: устраивают костюмированные вечеринки, украшают дома и заведения тыквами, организуют детские мастер-классы и тематические встречи.

Страшные лица из тыквы (фото: pinterest.com)

В украинских кафе и ресторанах в конце октября можно встретить специальные сезонные меню: десерты в виде призраков и пауков, печенье с тематическим декором, тыквенные пироги, крем-супы и напитки с корицей и другими осенними специями.

Дома часто готовят сладости для вечеринок или вырезают из тыквы фонари. Для современных украинцев Хеллоуин в большинстве остается поводом для творчества, сезонных угощений и встреч с друзьями.