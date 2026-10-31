Що їдять на Геловін у різних країнах світу: незвичні страви та традиції

Ірландія: хліб, який передбачає майбутнє

Саме з Ірландією пов'язують витоки Геловіну. Тут свято з'явилось з давнього кельтського Самайну (Samhain), який означав завершення збору врожаю та початок темної пори року.

Одна з найвідоміших традицій - barmbrack, солодкий хліб із родзинками та іншими сухофруктами. Його особливість у тому, що всередину тіста традиційно ховали невеликі предмети, кожен із яких мав передбачати майбутнє того, кому дістанеться шматок.

Вarmbrack (фото: pinterest.com)

Найбажанішою знахідкою була каблучка - вона обіцяла весілля протягом року. Монета символізувала багатство, горошина - самотність, а шматочок тканини - фінансові труднощі. Зараз найчастіше в хліб кладуть саме каблучку.

Англія: тістечка для душ померлих

В Англії з Геловіном тпов'язана традиція soul cakes - невеликих пряних тістечок із борошна, масла, цукру та спецій. Їх випікали наприкінці жовтня та на початку листопада, а потім роздавали людям, які ходили від будинку до будинку й молилися за душі померлих.

Soul cakes (фото: pinterest.com)

Цей звичай називався souling. Люди співали спеціальні пісні та отримували за це випічку. Його часто згадують серед попередників сучасного trick-or-treating - традиції, коли діти ходять по сусідських будинках і просять солодощі.

Ще одна незвичайна розвага - bobbing for apples. Яблука опускають у велику миску з водою, а учасники намагаються дістати їх зубами, не використовуючи рук. Колись гра мала ворожильний сенс: вважалося, що той, хто першим упіймає яблуко, невдовзі одружиться.

США: карамельні яблука та солодощі з гарбузом

У США Геловін асоціюється передусім із солодощами. Саме тут особливо популярною стала традиція trick-or-treating: діти в костюмах ходять від дверей до дверей і збирають цукерки.

Серед сезонних смаколиків - яблука в карамелі, гарбузове насіння, попкорн із солодкою глазур'ю та цукерки candy corn. Останні мають форму зернят кукурудзи й традиційно забарвлені в білий, помаранчевий і жовтий кольори.

Яблука в карамелі (фото: pinterest.com)

Окреме місце посідають яблука на паличці, вкриті товстим шаром карамелі. Їх готують із цілих фруктів, які спочатку нанизують на дерев'яну шпажку, а потім занурюють у гарячу карамель. Після застигання вона утворює хрустку солодку оболонку.

Цікаво, що гарбузовий пиріг, який часто асоціюють з американською осінню, більше пов'язаний із Днем подяки, ніж безпосередньо з Геловіном.

Італія: печиво у формі кісток

В Італії наприкінці жовтня та на початку листопада згадують померлих і відзначають День усіх святих (Ognissanti) та День усіх душ. Цей період має власну гастрономічну традицію, а кондитерські наповнюються незвичайними сезонними десертами.

Один із них - ossa dei morti, що перекладається як "кістки померлих" Це печиво, яке зазвичай має видовжену форму та світлий колір. У різних регіонах Італії рецепти відрізняються: його готують із мигдалем, цукром, борошном і спеціями.

Оssa dei morti (фото: pinterest.com)

Австрія: солодкий хліб та ліхтарі з ріпи

В Австрії з 1 листопада пов'язана традиція випікання Allerheiligenstriezel - солодкого плетеного хліба, який готують до Дня всіх святих. Це пишний хліб, іноді з родзинками.

Ще одна незвичайна традиція альпійських регіонів - Rübengeister, що можна перекласти як "духи з ріпи". Замість гарбузів місцеві жителі вирізали страшні обличчя на ріпі та використовували її як ліхтарі.

Rübengeister (фото: wikipedia.org)

Україна: гарбузові вечірки та солодощі

В Україні Геловін не має давнього національного коріння, проте протягом останніх десятиліть свято стало помітною частиною осіннього міського життя.

Його відзначають переважно в розважальному форматі: влаштовують костюмовані вечірки, прикрашають оселі та заклади гарбузами, організовують дитячі майстер-класи й тематичні зустрічі.

Страшні обличчя з гарбузів (фото: pinterest.com)

В українських кафе та ресторанах наприкінці жовтня можна зустріти спеціальні сезонні меню: десерти у формі привидів і павуків, печиво з тематичним декором, гарбузові пироги, крем-супи та напої з корицею й іншими осінніми спеціями.

Вдома часто готують солодощі для вечірок або вирізають із гарбузів ліхтарі. Для сучасних українців Геловін здебільшого залишається приводом для творчості, сезонних частувань і зустрічей із друзями.