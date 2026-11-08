Рыхлые сырники без муки: певица SOWA поделилась маминым рецептом

Певица раскрыла рецепт сырников с нежной текстурой и румяной корочкой.
Украинская певица SOWA поделилась семейным рецептом сырников, для приготовления которых не нужна мука. Только три основных ингредиента, несколько кулинарных уловок и правильная техника - и на столе появляется нежный завтрак с золотистой корочкой.
Для Wave RBC.UA артистка рассказала о четырех секретах своей мамы, которые помогают приготовить идеальные сырники.
Домашние сырники - блюдо, знакомое многим с детства. Однако даже опытным хозяйкам не всегда удается сделать их нежными, воздушными и такими, чтобы они не распадались во время жарки.
Оказывается секрет не в большом количестве ингредиентов, а в деталях приготовления.
Певица SOWA решила поделиться особым рецептом своей мамы, отличающимся тем, что в нем нет ни муки, ни манки. Главную роль играют качественный кисломолочный сыр, яйца и сахарная пудра.
"Для меня мамины сырники - это прежде всего вкус дома и детства. Казалось бы, обычное блюдо, которое готовят почти в каждой семье, но у мамы они всегда получаются особенными. Самое интересное, что она вообще не добавляет муки. Здесь важно знать несколько маленьких секретов, которые действительно очень влияют на результат", - рассказывает SOWA.
Для приготовления шести сырников понадобятся:
Подготовьте сыр
Возьмите 300 г кисломолочного сыра жирностью от 5 до 10%. Тщательно протрите его через мелкое сито.
Именно этот этап помогает избавиться от комочков и сделать творожную массу максимально нежной и однородной.
Добавьте сахарную пудру
К перетертому сыру добавьте две столовые ложки сахарной пудры. Хорошо перемешайте. В отличие от обычного сахара пудра быстрее и равномернее распределяется в сырной массе.
Подготовьте яйца
В отдельном сосуде взбейте два яйца до легкой пены. Постепенно добавьте их в творожную массу и тщательно перемешайте до однородной, слегка воздушной консистенции.
Сформируйте сырники
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Перед формовкой сырников обязательно смочите руки водой. С помощью ложки набирайте творожную массу, выкладывайте ее на ладонь и осторожно формируйте небольшие творожники.
Обжарьте до золотистой корочки
Выложите сырники на разогретую сковороду. Следите за температурой и при необходимости меняйте нагрев, чтобы они не подгорали снаружи и успевали приготовиться внутри.
Осторожно переворачивайте сырники, пока с обеих сторон не появится аппетитная румяная корочка.
"Мама всегда говорит, что в приготовлении сырников нет мелочей. Даже то, что ты смачиваешь руки водой или используешь пудру вместо сахара, уже меняет результат. А еще нельзя отходить от сковородки, потому что нужно постоянно следить за температурой. Именно такие маленькие ухищрения и делают мамины сырники особенными", - делится певица.
Подавать готовые сырники можно со сметаной, медом, ягодным соусом или свежими фруктами. Особенно хорошо они вкусны теплыми, сразу после приготовления.
Такой рецепт станет интересной альтернативой классическим сырникам с мукой и позволит по-новому открыть вкус привычного домашнего блюда.