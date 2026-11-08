Рыхлые сырники без муки: певица SOWA поделилась маминым рецептом

Украинская певица SOWA поделилась семейным рецептом сырников, для приготовления которых не нужна мука. Только три основных ингредиента, несколько кулинарных уловок и правильная техника - и на столе появляется нежный завтрак с золотистой корочкой.

Для Wave RBC.UA артистка рассказала о четырех секретах своей мамы, которые помогают приготовить идеальные сырники.

Блюдо имеет особенное значение для певицы

Домашние сырники - блюдо, знакомое многим с детства. Однако даже опытным хозяйкам не всегда удается сделать их нежными, воздушными и такими, чтобы они не распадались во время жарки.

Оказывается секрет не в большом количестве ингредиентов, а в деталях приготовления.

Певица SOWA решила поделиться особым рецептом своей мамы, отличающимся тем, что в нем нет ни муки, ни манки. Главную роль играют качественный кисломолочный сыр, яйца и сахарная пудра.

"Для меня мамины сырники - это прежде всего вкус дома и детства. Казалось бы, обычное блюдо, которое готовят почти в каждой семье, но у мамы они всегда получаются особенными. Самое интересное, что она вообще не добавляет муки. Здесь важно знать несколько маленьких секретов, которые действительно очень влияют на результат", - рассказывает SOWA.

SOWA с мамой (фото предоставлено пресс-службой певицы)

Ингредиенты для сырников без муки

Для приготовления шести сырников понадобятся:

творог жирностью 5-10% - 300 г

сахарная пудра - 2 столовые ложки

яйца - 2 шт.

масло - для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте сыр

Возьмите 300 г кисломолочного сыра жирностью от 5 до 10%. Тщательно протрите его через мелкое сито.

Именно этот этап помогает избавиться от комочков и сделать творожную массу максимально нежной и однородной.

Добавьте сахарную пудру

К перетертому сыру добавьте две столовые ложки сахарной пудры. Хорошо перемешайте. В отличие от обычного сахара пудра быстрее и равномернее распределяется в сырной массе.

Подготовьте яйца

В отдельном сосуде взбейте два яйца до легкой пены. Постепенно добавьте их в творожную массу и тщательно перемешайте до однородной, слегка воздушной консистенции.

Сформируйте сырники

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Перед формовкой сырников обязательно смочите руки водой. С помощью ложки набирайте творожную массу, выкладывайте ее на ладонь и осторожно формируйте небольшие творожники.

Обжарьте до золотистой корочки

Выложите сырники на разогретую сковороду. Следите за температурой и при необходимости меняйте нагрев, чтобы они не подгорали снаружи и успевали приготовиться внутри.

Осторожно переворачивайте сырники, пока с обеих сторон не появится аппетитная румяная корочка.

Сырники (фото предоставлено пресс-службой певицы)

"Мама всегда говорит, что в приготовлении сырников нет мелочей. Даже то, что ты смачиваешь руки водой или используешь пудру вместо сахара, уже меняет результат. А еще нельзя отходить от сковородки, потому что нужно постоянно следить за температурой. Именно такие маленькие ухищрения и делают мамины сырники особенными", - делится певица.

Подавать готовые сырники можно со сметаной, медом, ягодным соусом или свежими фруктами. Особенно хорошо они вкусны теплыми, сразу после приготовления.

Такой рецепт станет интересной альтернативой классическим сырникам с мукой и позволит по-новому открыть вкус привычного домашнего блюда.