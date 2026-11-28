Панкейки и кофе: быстрый белковый завтрак от Гейли Бибер
Модель, предпринимательница и инфлюэнсер Гейли Бибер время от времени делится рецептами с подписчиками в своих соцсетях. Она говорит, что любит вкусно поесть, но при этом старается питаться правильно и с пользой для здоровья. В частности, ее белковые шоколадные панкейки на завтрак готовятся быстро, однако дадут заряд энергии на все утро.
Wave RBC.UA рассказывает о завтраке от Гейли, который можно повторить самостоятельно.
Протеиновые шоколадные панкейки
Для их приготовления Гейли использует готовую смесь панкейков и добавляет шоколадный протеиновый порошок. За счет этого блюдо получается насыщенным белком и питательным.
Ингредиенты:
- Смесь для панкейков
- Шоколадный протеиновый порошок
- Миндальное молоко
- Яйцо
- Ваниль
- Шоколадные дропсы
- Масло для обжарки
Гейли использует американскую мерную систему и измеряет ингредиенты в “стаканах” (cups). Один cup смеси для панкейков – это около 130 г. Протеинового порошка нужно около 25-30 граммов.
Сначала следует смешать сухие ингредиенты, затем вбить одно яйцо, добавить экстракт ванили и влить миндальное молоко. Ориентироваться по консистенции – она не должна быть слишком редкой.
Дальше Гейли добавляет в тесто шоколадные капли, но это по желанию. Если хотите снизить калорийность блюда, этот этап можно пропустить.
Жарить на растопленном сливочном масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые панкейки выложить на тарелку и по вкусу дополнить. Гейли добавляет нарезанный банан, взбитый кокосовый крем и кленовый сироп. Можно также полить шоколадом, добавить орешки, взбитые сливки, ягоды и т.п.
Протеиновый шоколадный кофе
Ингредиенты:
- 1 порция эспрессо
- Протеиновый шоколадный шейк
- Лид
Для того чтобы сделать завтрак максимально белковым и шоколадным, Гейли делает еще и протеиновый кофе. Для этого она использует шоколадный протеиновый шейк, который просто перемешивает с эспрессо и выливает в стакан со льдом. Получается питательный шоколадный айс-кофе.