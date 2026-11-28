Протеиновые шоколадные панкейки

Для их приготовления Гейли использует готовую смесь панкейков и добавляет шоколадный протеиновый порошок. За счет этого блюдо получается насыщенным белком и питательным.

Ингредиенты:

Смесь для панкейков

Шоколадный протеиновый порошок

Миндальное молоко

Яйцо

Ваниль

Шоколадные дропсы

Масло для обжарки

Гейли использует американскую мерную систему и измеряет ингредиенты в “стаканах” (cups). Один cup смеси для панкейков – это около 130 г. Протеинового порошка нужно около 25-30 граммов.

Сначала следует смешать сухие ингредиенты, затем вбить одно яйцо, добавить экстракт ванили и влить миндальное молоко. Ориентироваться по консистенции – она не должна быть слишком редкой.

Дальше Гейли добавляет в тесто шоколадные капли, но это по желанию. Если хотите снизить калорийность блюда, этот этап можно пропустить.

Жарить на растопленном сливочном масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые панкейки выложить на тарелку и по вкусу дополнить. Гейли добавляет нарезанный банан, взбитый кокосовый крем и кленовый сироп. Можно также полить шоколадом, добавить орешки, взбитые сливки, ягоды и т.п.

Протеиновый шоколадный кофе

Ингредиенты:

1 порция эспрессо

Протеиновый шоколадный шейк

Лид

Для того чтобы сделать завтрак максимально белковым и шоколадным, Гейли делает еще и протеиновый кофе. Для этого она использует шоколадный протеиновый шейк, который просто перемешивает с эспрессо и выливает в стакан со льдом. Получается питательный шоколадный айс-кофе.