Протеїнові шоколадні панкейки

Для їх приготування Гейлі використовує готову суміш для панкейків та додає шоколадний протеїновий порошок. За рахунок цього страва виходить насичена білком та поживна.

Інгредієнти:

Суміш для панкейків

Шоколадний протеїновий порошок

Мигдалеве молоко

Яйце

Ваніль

Шоколадні дропси

Масло для обсмажки

Гейлі використовує американську мірну систему, тож вимірює інгредієнти в “стаканах” (cups). Один cup суміші для панкейків – це близько 130 грамів. Протеїнового порошку треба близько 25-30 грамів.

Спершу треба змішати сухі інгредієнти, далі вбити одне яйце, додати екстракт ванілі та влити мигдальне молоко. Орієнтуватись по консистенції – вона не має бути занадто рідкою.

Далі Гейлі додає в тісто шоколадні краплі, проте це за бажанням. Якщо хочете зменшити калорійність страви, цей етап можна пропустити.

Смажити на розтопленому вершковому маслі на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Готові панкейки викласти на тарілку та доповнити за смаком. Гейлі додає порізаний банан, збитий кокосовий крем та кленовий сироп. Можна також полити шоколадом, додати горішки, збиті вершки, ягоди тощо.

Протеїнова шоколадна кава

Інгредієнти:

1 порція еспресо

Протеїновий шоколадний шейк

Лід

Для того, щоб зробити сніданок максимально білковим та шоколадним, Гейлі робить ще й протеїнову каву. Для цього вона використовує шоколадний протеїновий шейк, який просто перемішує в еспресо та виливає в стакан з льодом. Виходить поживна шоколадна айс-кава.