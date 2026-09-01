Новые заведения августа: какие рестораны и кафе открылись в Киеве, Львове, Одессе и в Харькове

Киев: больше всего открытий

Столица в августе стала лидером по количеству новых гастрономических локаций. В городе открылись как большие рестораны, так и небольшие специализированные просторы.

"Завертайло" на Антоновича

Один из самых заметных запусков месяца – новое заведение сети "Завертайло", площадь которого превышает 800 квадратных метров. Здесь команда отошла от обычного формата пекарни и сделала большое пространство с ресторанной частью.

Гостям доступны завтраки, пицца, блюда из хоспера, вино и пиво. Для семей предусмотрели двухуровневую детскую комнату, поэтому заведение рассчитано не только на быстрый кофе с выпечкой, а фактически на пребывание в течение всего дня.

Pushi Sushi

9 августа на Нижнем Валу открылся Pushi Sushi – новый суши-спот, сделавший ставку на компактный формат. Здесь нет традиционного большого зала с посадочными местами: заказ можно унести с собой.

Одна из особенностей заведения – роллы выдают в специальной упаковке-тубусе. Пространство также позиционируется как pet-friendly.

Ресторан "Завертайло в Киеве" (фото: zavertailo.ua)

Just Punk Tea

На Воздвиженке в августе открылось чайное заведение Just Punk Tea. Его специализация – китайские фермерские чаи, в частности, белые чаи и пуэры.

В заведении можно не только заказать чай, но и купить его домой. Предусмотрены чайные комнаты и возможность провести чайную церемонию с мастером.

Umami Lab

Еще одна августовская новинка Киева – новая локация Umami Lab на Теремках. Формат ориентирован на азиатскую кухню и работает преимущественно на доставку и самовывоз.

В меню – рамен, бао, димсами и другие блюда. Отдельный упор команда делает на ферментации, собственных соусах и продуктах с насыщенным вкусом умами.

"Хист"

На Гоголевской открылось новое кафе "Хист", которое создали бариста-чемпионы. Для киевской кофейной сцены это интересное открытие благодаря команде: за проектом стоят специалисты, имеющие профессиональный опыт в кофейных соревнованиях.

Pushi Sushi (фото: tykyiv)

BAR 18

В августе Киев получил и новый барный формат – BAR 18. Заведение работает как вечерняя локация и делает акцент на атмосфере и музыкальной программе.

"Франик" и "Бар Вечерний"

Август принес Киеву и новый формат от команды "Франика" – вместе открылись "Франик дневной" и "Бар Вечерний". Таким образом, одно пространство в течение дня может работать в разных форматах – от дневного кафе до вечернего бара.

Это показательный тренд киевского ресторанного рынка: заведения все чаще стараются не ограничиваться одним посещаемым сценарием.

"Київ Сі"

На Позняках в начале августа открылось заведение " Київ Сі ", которое создали предприниматели из Покровска. Их бизнес уже пережил релокацию, а теперь команда продолжила работу в Киеве.

Особенность истории этого места – не только меню или интерьер, но и путь команды: часть оборудования предприниматели смогли спасти и перевезти, а помещение обустраивали собственноручно.

Львов: новые места с акцентом на атмосферу

"Сенс"

В августе во Львове открылся магазин-кафе "Сенс" в помещении бывшего кинотеатра. Это первая львовская локация сети.

Здесь объединили книжный магазин, кафе и простор для культурных событий. В помещении планируется проводить презентации, встречи и другие мероприятия.

Seven Restropab

Во Львове открылось третье и крупнейшее заведение сети Seven Restropab . Пространство имеет несколько залов, детскую комнату, сцены и террасу.

Концепция сочетает в себе ресторанный формат с вечерними событиями и большим выбором крафтового пива.

San Sebastián Cafe

Еще одна августовская львовская новинка – San Sebastián Cafe в ТЦ Galas. Заведение ориентируется на испанскую кухню и атмосферу. Одна из характерных позиций – баскский чизкейк, ставший фактически визитной карточкой концепции.

Харьков: новые места, несмотря на войну

В Харькове появление новых заведений особенно показательно: ресторанный бизнес продолжает работать и создавать новые форматы даже в городе, который постоянно переживает атаки.

Seredmistia

В центре Харькова в августе открылась кафе-пекарня Seredmistia. Заведение расположилось в историческом здании с большими арочными окнами.

Команда хочет сделать это не просто местом для кофе и выпечки, а простором для завтраков, чтения, общения и интеллектуального отдыха. Творцом и шеф-поваром проекта стала Александра Котенко, известная по предыдущим гастрономическим проектам.

Soothe Space

Soothe Space – новое кафе, соединившее кофе, английский язык и знакомства. Его необычная особенность – разноцветные браслеты для гостей. Они помогают понять, открыт ли человек к общению и новым знакомствам.

DD Eclair

Еще одна августовская новинка Харькова – кондитерская студия DD Eclair . Основой концепции стали эклеры с разными начинками, а также порционные десерты, муссовые пирожные, меренги и тирамису.

Формат ориентирован на десерты и кофе, поэтому это скорее место для короткой гастрономической остановки, чем классический ресторан.

Одесса: новые форматы у моря

Tavernetta – Pizza & Prosecco

В Одессе 1 августа открылся новый ресторан Саввы Либкина Tavernetta – Pizza & Prosecco. Как следует из названия, концепция построена вокруг пиццы и просекко. Заведение стало одним из заметных новых гастрономических запусков Одессы в этом месяце.

Mainstream Jazz Club

22 августа в Одессе открылся Mainstream Jazz Club – формат, совмещающий ресторан, бар и живую музыку.

На открытии выступил The Impressions Jazz Quintet, после чего вечер продолжился DJ-сетом. Таким образом, заведение делает ставку не только на кухню, но и на полноценный вечерний отдых.

Tavernetta – Pizza & Prosecco (фото: savva-libkin.com)

А что с Днепром?

Несмотря на частые обстрелы, Днепр продолжает жить и дышать, а значит, и открывать новые интересные заведения. Некоторые из них начали работать не в августе, а немного раньше.

Tea Insider

В июле в Днепре открылся первый чайный ресторан Tea Insider – заведение, где главным героем стал не кофе, а качественный чай. В кафе представлены редкие чаи из Китая, Японии и Тайваня, работает чайный магазин и проводят дегустации.

Отдельная особенность Tea Insider – частные чайные комнаты и вечерние DJ-сети. Команда также развивает современную чайную миксологию, создавая авторские напитки на основе разных сортов чая.

Robi Coffee

24 июля в Днепре заработал первый коммерческий киоск Robi Coffee от стартапа RoboL Robotics, где кофе готовит робот-бариста. Он принимает заказы, общается с гостями с помощью ИИ и готовит напитки.

@novyny_dnipro За стойкой нового кофейного киоска в Днепре работает не человек, а робот! Он сам готовит напитки, общается с посетителями и отказывает грубым. Во время воздушной тревоги бариста прекращает работу и призывает пройти в укрытие. Найти Robi Coffee можно в ТРК Appolo на улице Независимости, 36. Источник: Телеграф со ссылкой на местные паблики, видео: телеграмм-канал "Репортер" #днепро #роботбариста #киоск #апполло #кофе оригинальная аудиозапись – Новости Днепра - Новости Днепра

Робот имеет еще одну необычную функцию: во время воздушной тревоги он напоминает посетителям пройти в укрытие. А грубым клиентам, по задумке разработчиков, может отказаться готовить кофе.

"Перший Кусь"

15 августа в Днепре открылось заведение быстрого питания " Перший Кусь " фуд-блогера Виктора Сидельникова. Открытие сразу привлекло внимание горожан: возле нового заведения образовалась очередь примерно из 300 человек.

Сам Сидельников известен обзорами ресторанов, столовых и уличной еды, а Первый Кусь стал его первым собственным проектом в ресторанном бизнесе.

"Відчуй Дніпро"

14 июля в центре Днепра открылся "Відчуй Дніпро" - сувенирный магазин, который одновременно работает как кафе и простор для популяризации города.

Особенность пространства – локальный упор: почти вся продукция создана днепровскими мастерами. Поэтому сюда можно прийти не только за кофе или сувениром, но и за вещами, связанными именно с историей и культурой города.