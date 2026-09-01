Нові заклади серпня: які ресторани та кафе відкрилися в Києві, Львові, Одесі і в Харкові

Київ: найбільше відкриттів

Столиця у серпні стала безумовним лідером за кількістю нових гастрономічних локацій. У місті відкрилися як великі ресторани, так і невеликі спеціалізовані простори.

"Завертайло" на Антоновича

Один із найпомітніших запусків місяця – новий заклад мережі "Завертайло", площа якого перевищує 800 квадратних метрів. Тут команда відійшла від звичного формату пекарні та зробила великий простір із ресторанною частиною.

Гостям доступні сніданки, піца, страви з хоспера, вино та пиво. Для сімей передбачили дворівневу дитячу кімнату, тому заклад розрахований не лише на швидку каву з випічкою, а фактично на перебування протягом усього дня.

Pushi Sushi

9 серпня на Нижньому Валу відкрився Pushi Sushi – новий суші-спот, який зробив ставку на компактний формат. Тут немає традиційної великої зали з посадковими місцями: замовлення можна забрати із собою.

Одна з особливостей закладу – роли видають у спеціальній упаковці-тубусі. Простір також позиціонується як pet-friendly.

Ресторан "Завертайло у Києві" (фото: zavertailo.ua)

Just Punk Tea

На Воздвиженці у серпні відкрився чайний простір Just Punk Tea. Його спеціалізація – китайські фермерські чаї, зокрема білі чаї та пуери.

У закладі можна не тільки замовити чай, а й придбати його додому. Передбачені окремі чайні кімнати та можливість провести чайну церемонію з майстром.

Umami Lab

Ще одна серпнева новинка Києва – нова локація Umami Lab на Теремках. Формат орієнтований на азійську кухню та працює переважно на доставку і самовивіз.

У меню – рамен, бао, дімсами та інші страви. Окремий акцент команда робить на ферментації, власних соусах і продуктах із насиченим смаком умамі.

"Хист"

На Гоголівській відкрилася нова кав'ярня "Хист", яку створили бариста-чемпіони. Для київської кавової сцени це цікаве відкриття саме завдяки команді: за проєктом стоять фахівці, які мають професійний досвід у кавових змаганнях.

Pushi Sushi (фото: tykyiv)

BAR 18

У серпні Київ отримав і новий барний формат – BAR 18. Заклад працює як вечірня локація та робить акцент на атмосфері й музичній програмі.

"Франик" і "Бар Вечірній"

Серпень приніс Києву й новий формат від команди "Франика" – разом відкрилися "Франик денний" та "Бар Вечірній". Таким чином, один простір протягом дня може працювати в різних форматах – від денного кафе до вечірнього бару.

Це показовий тренд київського ресторанного ринку: заклади дедалі частіше намагаються не обмежуватися одним сценарієм відвідування.

"Київ Сі"

На Позняках на початку серпня відкрився заклад "Київ Сі", який створили підприємці з Покровська. Їхній бізнес уже пережив релокацію, а тепер команда продовжила роботу в Києві.

Особливість історії цього місця – не лише меню чи інтер'єр, а сам шлях команди: частину обладнання підприємці змогли врятувати та перевезти, а приміщення облаштовували власноруч.

Львів: нові місця з акцентом на атмосферу

"Сенс"

У серпні у Львові відкрилася книгарня-кав'ярня "Сенс" у приміщенні колишнього кінотеатру. Це перша львівська локація мережі.

Тут поєднали книжковий магазин, кав'ярню та простір для культурних подій. У приміщенні планують проводити презентації, зустрічі та інші заходи.

Seven Restropab

У Львові відкрився третій і найбільший заклад мережі Seven Restropab. Простір має кілька залів, дитячу кімнату, сцени та терасу.

Концепція поєднує ресторанний формат із вечірніми подіями та великим вибором крафтового пива.

San Sebastián Cafe

Ще одна серпнева львівська новинка – San Sebastián Cafe у ТЦ Galas. Заклад орієнтується на іспанську кухню та атмосферу. Одна з характерних позицій – баскський чизкейк, який став фактично візитівкою концепції.

Харків: нові місця попри війну

У Харкові поява нових закладів особливо показова: ресторанний бізнес продовжує працювати та створювати нові формати навіть у місті, яке регулярно переживає атаки.

Seredmistia

У центрі Харкова в серпні відкрилася кафе-пекарня Seredmistia. Заклад розташувався в історичній будівлі з великими арковими вікнами.

Команда хоче зробити це не просто місцем для кави та випічки, а простором для сніданків, читання, спілкування та інтелектуального відпочинку. Творчинею і шеф-кухаркою проєкту стала Олександра Котенко, відома за попередніми гастрономічними проєктами.

Soothe Space

Soothe Space – нова кав'ярня, яка поєднала каву, англійську мову та знайомства. Його незвичайна особливість — різнокольорові браслети для гостей. Вони допомагають зрозуміти, чи людина відкрита до спілкування та нових знайомств.

DD Eclair

Ще одна серпнева новинка Харкова – кондитерська студія DD Eclair. Основою концепції стали еклери з різними начинками, а також порційні десерти, мусові тістечка, меренги та тірамісу.

Формат орієнтований на десерти та каву, тому це радше місце для короткої гастрономічної зупинки, ніж класичний ресторан.

Одеса: нові формати біля моря

Tavernetta – Pizza & Prosecco

В Одесі 1 серпня відкрився новий ресторан Сави Лібкіна Tavernetta – Pizza & Prosecco. Як випливає з назви, концепція побудована навколо піци та просекко. Заклад став одним із помітних нових гастрономічних запусків Одеси цього місяця.

Mainstream Jazz Club

22 серпня в Одесі відкрився Mainstream Jazz Club – формат, який поєднує ресторан, бар і живу музику.

На відкритті виступив The Impressions Jazz Quintet, після чого вечір продовжився DJ-сетом. Таким чином, заклад робить ставку не лише на кухню, а на повноцінний вечірній відпочинок.

Tavernetta – Pizza & Prosecco (фото: savva-libkin.com)

А що з Дніпром?

Попри часті обстріли, Дніпро продовжує жити та дихати, а отже – відкривати нові цікаві заклади. Деякі з них почали працювати не у серпні, а трошки раніше.

Tea Insider

У липні в Дніпрі відкрився перший чайний ресторан Tea Insider – простір, де головним героєм став не кофе, а якісний чай. У закладі представлені рідкісні чаї з Китаю, Японії та Тайваню, працює чайний магазин і проводять дегустації.

Окрема особливість Tea Insider – приватні чайні кімнати та вечірні DJ-сети. Команда також розвиває сучасну чайну міксологію, створюючи авторські напої на основі різних сортів чаю.

Robi Coffee

24 липня у Дніпрі запрацював перший комерційний кіоск Robi Coffee від стартапу RoboL Robotics, де каву готує робот-бариста. Він приймає замовлення, спілкується з гостями за допомогою ШІ та готує напої.

@novyny_dnipro За стійкою нового кавового кіоску у Дніпрі працює не людина, а робот! Він сам готує напої, спілкується з відвідувачами та відмовляє грубіянам. Під час повітряної тривоги бариста припиняє роботу й закликає пройти в укриття. Знайти Robi Coffee можна у ТРК Appolo на вулиці Незалежності, 36. Джерело: Телеграф із посиланням на місцеві пабліки, відео: телеграм-канал “Репортер” #дніпро #роботбариста #кіоск #апполло #кава оригінальний аудіозапис – Новини Дніпра - Новини Дніпра

Робот має ще одну незвичайну функцію: під час повітряної тривоги він нагадує відвідувачам пройти в укриття. А з грубими клієнтами, за задумом розробників, може відмовитися готувати каву.

"Перший Кусь"

15 серпня у Дніпрі відкрився заклад швидкого харчування "Перший Кусь" фуд-блогера Віктора Сідельникова. Відкриття одразу привернуло увагу містян: біля нового закладу утворилася черга приблизно зі 300 людей.

Сам Сідельников відомий оглядами ресторанів, їдалень та вуличної їжі, а "Перший Кусь" став його першим власним проєктом у ресторанному бізнесі.

"Відчуй Дніпро"

14 липня у центрі Дніпра відкрилася "Відчуй Дніпро" - сувенірна крамниця, яка одночасно працює як кав'ярня та простір для популяризації міста.

Особливість простору – локальний акцент: майже вся продукція створена дніпровськими майстрами. Тож сюди можна прийти не лише по каву чи сувенір, а й за речами, пов'язаними саме з історією та культурою міста.