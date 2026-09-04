"Не надо делать из борща пасту": шеф Мацюта назвал главную ошибку современной украинской кухни

Что Мацюта думает о переосмыслении борща

Шеф рассказал, что во время стажировок и работы за границей сам обычно готовил именно борщ.

"Когда я был на своих стажировках, работах и так далее, я обычно готовил борщ. Потому что борщ - классика", - отметил он.

По мнению Мацюты, иностранцев, прежде всего, нужно знакомить с основами украинской кухни, чтобы они понимали ее происхождение и традиции.

"Я думаю, что в первую очередь люди должны знать нашу базу. Это как повар: если он хочет вкусно готовить, должен научиться готовить базу", - объяснил шеф.

Поэтому он не поддерживает попытки радикально трансформировать борщ ради современной подачи.

Андрей Мацюта (фото: instagram.com/andreimatsiuta)

"Если ты хочешь создавать украинскую еду, современную украинскую гастрономию для современного украинца, не надо перерабатывать борщ, из него делать пасту или вермишель. Борщ должен оставаться борщом. Создайте что-нибудь новое", - подчеркнул он.

По словам шефа, за границей Украину все равно прежде всего ассоциируют с хорошо известными традиционными продуктами и блюдами.

"Когда мы находимся за границей, вряд ли кто-то будет думать о борщевой эспуме. Все думают о борще, сале, чесноке, рюмке", - сказал Мацюта.

Поэтому он советует сначала показывать миру гастрономические корни Украины, а уже после этого переходить к современным экспериментам.

"Надо знакомить с нашими корнями сначала, а потом уже переходить на что-то новое", - подытожил шеф.