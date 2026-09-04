"Не надо делать из борща пасту": шеф Мацюта назвал главную ошибку современной украинской кухни
Украинские шефы активно переосмысливают традиционные блюда, однако не каждая подобная интерпретация идет на пользу нашей гастрономии. Шеф-повар Андрей Мацюта уверен: прежде чем удивлять мир экспериментами, стоит познакомить его с настоящей украинской кухней.
Об этом он рассказал в интервью для Wave RBC.UA.
Что Мацюта думает о переосмыслении борща
Шеф рассказал, что во время стажировок и работы за границей сам обычно готовил именно борщ.
"Когда я был на своих стажировках, работах и так далее, я обычно готовил борщ. Потому что борщ - классика", - отметил он.
По мнению Мацюты, иностранцев, прежде всего, нужно знакомить с основами украинской кухни, чтобы они понимали ее происхождение и традиции.
"Я думаю, что в первую очередь люди должны знать нашу базу. Это как повар: если он хочет вкусно готовить, должен научиться готовить базу", - объяснил шеф.
Поэтому он не поддерживает попытки радикально трансформировать борщ ради современной подачи.
"Если ты хочешь создавать украинскую еду, современную украинскую гастрономию для современного украинца, не надо перерабатывать борщ, из него делать пасту или вермишель. Борщ должен оставаться борщом. Создайте что-нибудь новое", - подчеркнул он.
По словам шефа, за границей Украину все равно прежде всего ассоциируют с хорошо известными традиционными продуктами и блюдами.
"Когда мы находимся за границей, вряд ли кто-то будет думать о борщевой эспуме. Все думают о борще, сале, чесноке, рюмке", - сказал Мацюта.
Поэтому он советует сначала показывать миру гастрономические корни Украины, а уже после этого переходить к современным экспериментам.
"Надо знакомить с нашими корнями сначала, а потом уже переходить на что-то новое", - подытожил шеф.