"Не треба робити з борщу пасту": шеф Мацюта назвав головну помилку сучасної української кухні

Що Мацюта думає про переосмислення борщу

Шеф розповів, що під час стажувань і роботи за кордоном сам зазвичай готував саме борщ.

"Коли я був на своїх стажуваннях, роботах і так далі, я зазвичай готував борщ. Тому що борщ - класика", - зазначив він.

На думку Мацюти, іноземців насамперед потрібно знайомити з основами української кухні, щоб вони розуміли її походження та традиції.

"Я думаю, що в першу чергу люди мають знати нашу базу. Це як кухар: якщо він хоче смачно готувати, має навчитися готувати базу", - пояснив шеф.

Саме тому він не підтримує спроби радикально трансформувати борщ заради сучасної подачі.

Андрій Мацюта (фото: instagram.com/andreimatsiuta)

"Якщо ти хочеш створювати українську їжу, сучасну українську гастрономію для сучасного українця, не треба перероблювати борщ, з нього робити пасту або вермішель. Борщ має залишатись борщем. Створюйте щось нове", - наголосив він.

За словами шефа, за кордоном Україну все одно насамперед асоціюють із добре відомими традиційними продуктами та стравами.

"Коли ми знаходимося за кордоном, навряд чи хтось буде думати про борщову еспуму. Всі думають про борщ, сало, часник, чарку", - сказав Мацюта.

Тому він радить спочатку показувати світові гастрономічне коріння України, а вже після цього переходити до сучасних експериментів.

"Треба знайомити з нашим корінням спочатку, а потім уже переходити на щось нове", - підсумував шеф.