Как Маколей Калкин вернулся к роли Кевина

В новом рекламном ролике актер предстает в образе взрослого Кевина МакКалистера. В начале видео он произносит фразу "Все снова исчезли", после чего зрители видят его в закрытом ресторане McDonald's ночью.

Оставшись наедине, Кевин решает развлечься. Он делает вид, что принимает заказ, готовит еду и хозяйничает в заведении.

Реклама посвящена специальному рождественскому набору по мотиву популярного рождественского фильма.

Что войдет в рождественский набор "Сам дома"

Home Alone Meal сочетает блюда из основного меню, тематические новинки и коллекционный сувенир. Покупатели смогут самостоятельно выбрать основное блюдо – от McGriddles с колбасой, яйцом и сыром до Big Mac.

К обеденным и вечерним вариантам набора предложат картофель фри со специальной приправой Little Nero's, состоящей из томатов, чеснока, итальянских трав и сыра или отдельный соус для макания Lovely Cheese Pizza, который отсылает к заказу Кевина из фильма.

Калкин в рекламе McDonald's (кадр по видео)

Кроме того, с каждым набором покупатели получат один из четырех пар лимитированных носков с героями, сценами и цитатами из фильма "Сам дома".

Отдельно можно заказать специальный десерт McFlurry с шоколадной помадкой, печеньем Oreo и драже M&M's.

Специальный набор появится с 17 ноября в Великобритании и Ирландии. В Канаде его запуск запланирован на 24 число, а в США – на 1 декабря. Акция будет действовать ограниченное время, пока не будет хватать запасов.

Не первая реклама с Кевином

В последние несколько лет актер уже несколько раз возвращался к одной из своих самых известных ролей. В 2018 году он снялся в рекламе Google Assistant, в которой с помощью голосового помощника заказывал еду и следил за тем, кто звонит в дверь.



В 2024 году Маколей снялся в 30-секундном рождественском ролике сервиса доставки Uber Eats, где в очередной раз переиграл свой культовый образ.



В 2025 году Калкин снова предстал в этом образе в рекламной кампании Home Instead. В этот раз его герой пытался позаботиться о безопасности своей мамы.