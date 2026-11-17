Як Маколей Калкін повернувся до ролі Кевіна

У новому рекламному ролику актор постає в образі дорослого Кевіна МакКалістера. На початку відео він вимовляє фразу "Усі знову зникли", після чого глядачі бачать його в зачиненому ресторані McDonald's уночі.

Залишившись наодинці, Кевін вирішує розважитися. Він удає, що приймає замовлення, готує їжу та господарює в закладі.

Реклама присвячена спеціальному різдвяному набору за мотивавими популярного різдвяного фільму.

Що увійде до різдвяного набору "Сам удома"

Home Alone Meal поєднає страви з основного меню, тематичні новинки та колекційний сувенір. Покупці зможуть самостійно обрати основну страву - від McGriddles із ковбасою, яйцем і сиром до Big Mac.

До обідніх і вечірніх варіантів набору запропонують картоплю фрі зі спеціальною приправою Little Nero's, що складається з томатів, часнику, італійських трав та сиру, або окремий соус для макання Lovely Cheese Pizza, який відсилає до замовлення Кевіна з фільму.

Калкін в рекламі McDonald's (кадр з відео)

Крім того, з кожним набором покупці отримають одну з чотирьох пар лімітованих шкарпеток із героями, сценами та цитатами з фільму "Сам удома".

Окремо можна буде замовити спеціальний десерт McFlurry з шоколадною помадкою, печивом Oreo та драже M&M’s.

Повідомляється, що спеціальний набір з'явиться з 17 листопада у Великій Британії та Ірландії. У Канаді його запуск запланований на 24 число, а в США - на 1 грудня. Акція діятиме обмежений час, доки вистачатиме запасів.

Не перша реклама з Кевіном

В останні кілька років актор вже кілька разів повертався до однієї зі своїх найвідоміших ролей. У 2018 році він знявся в рекламі Google Assistant, у якій за допомогою голосового помічника замовляв їжу та стежив за тим, чи хтось дзвонить у двері.



У 2024-му Маколей знявся у 30-секундному різдвяному відео сервісу доставки Uber Eats, де вкотре обіграв свій культовий образ.



У 2025 році Калкін знову постав в цьому образі в рекламній кампанії Home Instead. Цього разу його герой намагався подбати про безпеку своєї мами.