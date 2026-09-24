Каштан, который можно съесть: гостиница "Украина" удивила десертом к 65-летию

Как выглядит десерт "Міцні каштани"

Пирожное стилизовали под настоящий каштан. Снаружи оно имеет зеленую оболочку с шипами, изготовленную из белого шоколада, а внутри скрытая каштановая сердцевина с кремом.

Десерт подают вместе с каштановыми листьями, которые также сделаны из шоколада с добавлением матча.

По замыслу кондитеров, твердая оболочка защищающая нежную сердцевину символизирует Киев и его жителей.

Гостиница "Украина" представила пирожное в форме каштана к 65-летию (фото предоставлено пресс-службой гостиницы "Украина")

Несмотря на внешние удары, город продолжает сохранять стойкость, силу и человечность.

"Каштан - один из самых теплых и узнаваемых символов Киева. Создавая подарок к юбилею отеля для наших гостей, мы хотели объединить в нем силу, стойкость и сердечность. Так появились "Міцні каштани" - небольшой милый образ Киева и его жителей, их силы и несокрушимости", - прокомментировала шеф-повар отеля.

Как десерт связан с Киевом

В отеле объяснили, что идея "Міцних каштанів" объединяет историю заведения с историей украинской столицы.

Каштановые деревья на протяжении десятилетий остаются одним из самых узнаваемых символов Киева.

Сама гостиница "Украина" также стала частью архитектурного образа Майдана Незалежности и одной из визиток города.

Юбилейное пирожное появится в меню ресторана гостиницы "Украина" 28 сентября.