Каштан, який можна з’їсти: готель "Україна" здивував десертом до 65-річчя
Готель "Україна" до свого 65-річчя підготував незвичний десерт. Кондитери закладу створили тістечко "Міцні каштани", яке відтворює один із головних символів Києва.
Wave RBC.UA пише про це з посиланням на представників готелю.
Як виглядає десерт "Міцні каштани"
Тістечко стилізували під справжній каштан. Зовні воно має зелену оболонку з шипами, виготовлену з білого шоколаду, а всередині прихована "каштанова" серцевина з кремом.
Десерт подають разом із каштановим листям, яке також зроблене з шоколаду з додаванням матчі.
За задумом кондитерів, тверда оболонка, яка захищає ніжну серцевину, символізує Київ та його мешканців.
Попри зовнішні удари, місто продовжує зберігати стійкість, силу та людяність.
"Каштан - один із найтепліших і найвпізнаваніших образів Києва. Створюючи подарунок до ювілею готелю для наших гостей, ми хотіли поєднати в ньому силу, стійкість і сердечність. Так з’явилися "Міцні каштани" - невеликий солодкий образ Києва та його мешканців, їхньої сили й незламності", - прокоментувала шеф-кухар готелю.
Як десерт пов’язаний із Києвом
У готелі пояснили, що ідея "Міцних каштанів" поєднує історію закладу з історією української столиці.
Каштанові дерева протягом десятиліть залишаються одним із найбільш упізнаваних символів Києва.
Сам готель "Україна" також став частиною архітектурного образу Майдану Незалежності та однією з візитівок міста.
Ювілейне тістечко з’явиться у меню ресторану готелю "Україна" 28 вересня.