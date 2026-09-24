Каштан, який можна з’їсти: готель "Україна" здивував десертом до 65-річчя

Як виглядає десерт "Міцні каштани"

Тістечко стилізували під справжній каштан. Зовні воно має зелену оболонку з шипами, виготовлену з білого шоколаду, а всередині прихована "каштанова" серцевина з кремом.

Десерт подають разом із каштановим листям, яке також зроблене з шоколаду з додаванням матчі.

За задумом кондитерів, тверда оболонка, яка захищає ніжну серцевину, символізує Київ та його мешканців.

Готель "Україна" представив тістечко у формі каштана до 65-річчя (фото надане пресслужбою готелю "Україна")

Попри зовнішні удари, місто продовжує зберігати стійкість, силу та людяність.

"Каштан - один із найтепліших і найвпізнаваніших образів Києва. Створюючи подарунок до ювілею готелю для наших гостей, ми хотіли поєднати в ньому силу, стійкість і сердечність. Так з’явилися "Міцні каштани" - невеликий солодкий образ Києва та його мешканців, їхньої сили й незламності", - прокоментувала шеф-кухар готелю.

Як десерт пов’язаний із Києвом

У готелі пояснили, що ідея "Міцних каштанів" поєднує історію закладу з історією української столиці.

Каштанові дерева протягом десятиліть залишаються одним із найбільш упізнаваних символів Києва.

Сам готель "Україна" також став частиною архітектурного образу Майдану Незалежності та однією з візитівок міста.

Ювілейне тістечко з’явиться у меню ресторану готелю "Україна" 28 вересня.