Стресс и еда: нутрициолог назвала 6 продуктов, которые следует есть после ночных обстрелов

Почему после стресса изменяется аппетит

Сильный стресс сопровождается изменениями в работе гормональной системы. В частности, организм реагирует на опасность выбросов гормонов стресса - адреналина и кортизола.

В момент острой опасности тело сосредотачивается на том, чтобы справиться с угрозой. Пищеварение при этом может временно отходить на второй план. Именно поэтому после пережитого обстрела некоторые люди совсем не чувствуют голода.

В то же время, реакция организма может быть противоположной. У кого-то возникает сильное желание постоянно что-нибудь есть или особенно тянет к сладкой и калорийной пище. Это также может быть реакцией на длительный стресс, усталость и потребность быстро получить энергию.

Поэтому не стоит удивляться, если после тяжелой ночи ваш аппетит ведет себя необычно.

Что есть после ночи обстрелов

По словам нутрициолога, в этот период не нужно устраивать себе жесткие ограничения или пытаться питаться "идеально". Главная задача - дать организму достаточно энергии и питательных веществ для восстановления.

Основу рациона лучше состоять из цельных и питательных продуктов. Это могут быть:

каши

яйца

рыба и мясо

кисломолочные продукты

овощи и фрукты

орехи

Если аппетита почти нет, не обязательно заставлять себя съедать большую порцию. Можно начать с небольшого количества пищи и постепенно возвратиться к обычному режиму.

Не забывайте о воде

После стрессовой ночи Юлия Драгулова также советует следить за питьевым режимом. Когда человек находится в укрытии, волнуется или просто бодрствует несколько часов, он может легко забыть о воде.

Поэтому в течение дня следует регулярно пить воду, ориентируясь на чувство жажды и собственные потребности.

Самое важное - не требовать от себя мгновенного возвращения к привычному состоянию. После сильной стрессовой ситуации организму нужно время, а регулярное питание, вода и полноценный отдых могут стать базовой поддержкой на пути восстановления.