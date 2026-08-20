Стрес і їжа: нутриціолог назвала 6 продуктів, які варто їсти після нічних обстрілів

Чому після стресу змінюється апетит

Сильний стрес супроводжується змінами в роботі гормональної системи. Зокрема, організм реагує на небезпеку викидом гормонів стресу - адреналіну та кортизолу.

У момент гострої небезпеки тіло зосереджується на тому, щоб впоратися із загрозою. Травлення при цьому може тимчасово відходити на другий план. Саме тому після пережитого обстрілу деякі люди зовсім не відчувають голоду.

Водночас реакція організму може бути протилежною. У когось виникає сильне бажання постійно щось їсти або особливо тягне до солодкого та калорійної їжі. Це також може бути реакцією на тривалий стрес, втому та потребу швидко отримати енергію.

Тому не варто дивуватися, якщо після важкої ночі ваш апетит поводиться незвично.

Що їсти після ночі обстрілів

За словами нутриціолога, у цей період не потрібно влаштовувати собі жорстких обмежень або намагатися харчуватися "ідеально". Головне завдання - дати організму достатньо енергії та поживних речовин для відновлення.

Основу раціону краще складати з цільних і поживних продуктів. Це можуть бути:

каші

яйця

риба та м’ясо

кисломолочні продукти

овочі та фрукти

горіхи

Якщо апетиту майже немає, не обов’язково змушувати себе з’їдати велику порцію. Можна почати з невеликої кількості їжі та поступово повернутися до звичного режиму.

Не забувайте про воду

Після стресової ночі Юлія Драгулова також радить стежити за питним режимом. Коли людина перебуває в укритті, хвилюється або просто не спить кілька годин, вона може легко забути про воду.

Тому протягом дня варто регулярно пити воду, орієнтуючись на відчуття спраги та власні потреби.

Найважливіше - не вимагати від себе миттєвого повернення до звичного стану. Після сильної стресової ситуації організму потрібен час, а регулярне харчування, вода та повноцінний відпочинок можуть стати базовою підтримкою на шляху до відновлення.