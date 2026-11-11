Четыре мифа о пиве, в которые до сих пор верят: технолог объяснила, что с ними не так

Популярные мифыв интервью Wave RBC.UA разобрала менеджер пивоваренного производства AB InBev Efes Ukraine Лариса Акулинова.

Миф 1. Пиво делают из порошка

По словам Ларисы, вопрос о "порошковом пиве" работники производства слышат даже во время экскурсий.

Посетители иногда удивляются, когда видят, как на самом деле производят напиток.

Пиво получают в результате брожения сусла с участием дрожжей. Именно этот процесс лежит в основе производства, а представление о готовом напитке из разбавленного водой порошка его не описывает.

Экскурсия по производству пива (фото: пресс-служба AB InBev Efes Ukraine)

Миф 2. Из-за пива мужчины могут "стать женщинами"

Лариса также назвала мифом утверждение о том, что через пиво мужчины могут получить "женские гормоны" и "стать женщинами".

Она предполагает, что такое представление могло возникнуть из-за хмеля: в пивоварении используют шишки женских растений.

Хмель действительно содержит фитоэстрогены – растительные соединения с эстрогенной активностью. Они не тождественны человеческим половым гормонам.

Миф 3. В пиво добавляют спирт

По словам специалиста, алкоголь в пиве образуется во время брожения. Дрожжи перерабатывают доступные им сахара и в результате этого процесса появляется спирт.

"Не добавляют, это результат натурального брожения", – объяснила Акулинова.

Чтобы получить более высокую прочность, в рецептуре учитывают количество сахаров, которые могут сбродить дрожжи.

"Чтобы получить больше алкоголя, увеличивают количество сахаров, доступных для сбраживания дрожжами. Именно во время брожения образуется алкоголь", – рассказала она.

Солод для производства пива (фото: предоставлено пресс-службой AB InBev Efes Ukraine)

Миф 4. Темное пиво всегда крепче светлого

Цвет пива, прежде всего, зависит от солода и способа его подготовки. Как пояснила Акулинова, ячмень проращивают и подсушивают, а для получения темного солода выдерживают дольше и при более высоких температурах. Поэтому он приобретает коричневый цвет.

Прочность определяют другие факторы – в частности, количество солода в рецептуре и течение брожения.

"Прочность же зависит от количества солода в рецептуре и особенностей процесса брожения", – отметила собеседница.

Поэтому только по цвету определить, какое пиво содержит больше алкоголя, нельзя.