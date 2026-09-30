Почему мы часто заказываем доставку еды и как это на нас влияет: мнение нутрициолога

Делает ли доставка еды питание хуже

По словам эксперта, сама по себе доставка не делает питание хуже. Значительно важнее обращать внимание на то, что именно мы заказываем и как часто это едим.

"Когда мы готовим дома, нам проще контролировать количество растительного масла, соли, соусов и размер порции", - отмечает Драгулова.

В случае готовых блюд сложнее оценить, сколько именно масла, соли или соуса использовали во время приготовления. Поэтому блюдо, которое на вид кажется вполне привычным, может оказаться более калорийным.

Как сделать заказ более сбалансированным

Впрочем, полностью отказываться от доставки, по словам нутрициолога, нет нужды. Важно научиться формировать заказ так, чтобы он был полноценным приемом пищи.

Для этого можно совмещать источник белка, овощи и гарнир - например, крупу или картофель. А вот соусы и сладкие напитки не обязательно добавлять в каждый заказ.

Таким образом, вопрос не столько в том, домашняя еда или доставка, сколько в том, из каких продуктов в целом состоит рацион человека и насколько он разнообразен.

Важный размер порции

Еще один момент - размер порции. Большая порция не означает, что ее нужно съедать полностью за один раз. Если еды больше, чем нужно, часть можно оставить на следующий прием.

В то же время не стоит превращать каждый заказ в подсчет калорий и поиск "идеально полезного" блюда. Питание состоит не из одного обеда или ужина, а из рациона в целом.

Так что доставка может оставаться удобным способом организовать питание даже в насыщенные дни. Главное - смотреть не только на формат пищи, но и на ее состав, разнообразие рациона и собственные пищевые привычки.