Чому ми часто замовляємо доставку їжі і як це нас нас впливає: думка нутріціолога

Чи робить доставка їжі харчування гіршим

За словами експертки, сама по собі доставка не робить харчування гіршим. Значно важливіше звертати увагу на те, що саме ми замовляємо і як часто це їмо.

"Коли ми готуємо вдома, нам простіше контролювати кількість олії, солі, соусів та розмір порції", - зазначає Драгулова.

У випадку з готовими стравами складніше оцінити, скільки саме олії, солі чи соусу використали під час приготування. Через це страва, яка на вигляд здається цілком звичною, може виявитися більш калорійною.

Як зробити замовлення більш збалансованим

Втім, повністю відмовлятися від доставки, за словами нутриціолога, немає потреби. Важливо навчитися формувати замовлення так, щоб воно було повноцінним прийомом їжі.

Для цього можна поєднувати джерело білка, овочі та гарнір - наприклад, крупу або картоплю. А ось соуси та солодкі напої не обов'язково додавати до кожного замовлення.

Таким чином, питання не стільки в тому, домашня їжа чи доставка, скільки в тому, з яких продуктів загалом складається раціон людини та наскільки він різноманітний.

Важливий розмір порції

Ще один момент - розмір порції. Велика порція не означає, що її потрібно з'їдати повністю за один раз. Якщо їжі більше, ніж потрібно, частину можна залишити на наступний прийом.

Водночас не варто перетворювати кожне замовлення на підрахунок калорій та пошук "ідеально корисної" страви. Харчування складається не з одного обіду чи вечері, а з раціону в цілому.

Тож доставка може залишатися зручним способом організувати харчування навіть у насичені дні. Головне - дивитися не лише на формат їжі, а й на її склад, різноманітність раціону та власні харчові звички.